Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, tüm dünyada neredeyse yarım asırdır 5 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Çevre Günü kapsamında ormanların önemine dikkat çeken yazılı bir açıklama yaptı. Ormanların insan hayatındaki yaşamsal önemine vurgu yapan Karacabey, yangın sezonuna girildiğine dikkat çekerek, ormanı korumanın herkes için bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

"Türkiye orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri"

Açıklamasında, ağaçların sadece oksijen üretmediğini, aynı zamanda suyu koruyup, selleri ve erozyonu önlediğini, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olmamızı sağladığını dile getiren Karacabey, “Dünya genelinde 1,6 milyon insan geçimini ormanlardan sağlıyor. Buna karşın her yıl dünyamızda ortalama 13 milyon hektarlık orman varlığı yangınlar veya çeşitli sebeplerden zarar görüyor. Ülkemiz ise dünya genelinde orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri. Türkiye’de 22,9 milyon hektar ormanlık alan bulunuyor. OGM olarak her yıl ülkemize ortalama 300 milyon yeni fidan kazandırıyoruz. 2023 hedefimiz ise orman varlığımızı yüzde 30’a çıkarmak ve 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak” diye aktardı.

Bu yıl ki tema: Ekosistem Restorasyonu

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 5 Haziran 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirve günü “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edildi. O tarihten bu yana çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek, halkı bilinçlendirmek üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması ‘Ekosistem Restorasyonu’ olarak belirlendi.

Ülkemizde her yıl 2 binin üzerinde orman yangını yaşanıyor

Orman varlığı için en büyük tehlikenin yangınlar olduğuna dikkat çeken Karacabey, şöyle devam etti; “Ülkemizde her yıl 2 binin üzerinde orman yangını yaşanıyor. Bu yangınlar yüzde 88 oranında insan kaynaklı gerçekleşiyor. Halkımızı, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı ve okul çağındaki çocuklarımızı bilinçlendirmek için eğitim ve tanıtım çalışmaları yapıyoruz. 776 yangın gözetleme kulesi ve bu yıl kullanılacak biri yerli teknoloji olmak üzere 4 insansız hava aracı (İHA), 3 amfibik uçak, 30 su atar helikopter, 1 yönetim uçağı ve 6 idare helikopter ile ormanlarımızı 7 gün 24 saat izliyoruz. Yangınlara erken ve etkili müdahale kapsamında bu yıl yer ekiplerimizde 1078 arazöz, 281 su tankeri, 2 bin 270 ilk müdahale aracı, 176 dozer, 501 diğer araç-iş bulunuyor. 10 bin545’i yangın işçisi olmak üzere diğer teknik ve idari personelimiz ile birlikte yaklaşık 21 bin personel ve gönüllü orman savaşçıları ile birlikte orman yangınları ile olan mücadele ediyoruz.”



