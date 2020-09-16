Türkiye Türkiye'de ilk corona virüs aşısı sağlık çalışanlarına yapıldı

Türkiye'de ilk corona virüs aşısı sağlık çalışanlarına yapıldı

Türkiye

Türkiye'de ilk corona virüs aşısı sağlık çalışanlarına yapıldı

Corona virüs aşı denemeleri kapsamında bugün Türkiye'de ilk kez aşı uygulaması yapıldı. İlk enjeksiyon Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına yapıldı.

16 Eylül 2020, Çarşamba 13:58 Son Güncelleme:
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Corona virüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.



DHA

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