Türkiye Türkiye'de ilk defa kayıt altına alındı! Daha önce görülmemişti

Türkiye'de ilk defa kayıt altına alındı! Daha önce görülmemişti

Türkiye

Türkiye'de ilk defa kayıt altına alındı! Daha önce görülmemişti

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı’nda Kara Taşkuşu fotoğraflandı.

09 Ekim 2021, Cumartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan tarafından Milleyha Sulak Alanı’nda görüntülenen Kara Taşkuşu, alanın 287’nci kuş türü olarak kayıtlara geçti. Kuş gözlemcisi Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir kuş türünü keşfettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Göçmen kuşlar için Mileyha Sulak Alanı’nın önemli olduğunu anlatan Atahan, alanda gün boyu yaptıkları gözlem sonucu siyah ve beyaz renkli Kara Taşkuşu’nu kayıt altına alma şansını yakaladığını belirtti. Alanda düzenli olarak gözlem yaptıklarını aktaran Atahan, şöyle konuştu: "Bugün uluslararası kuş gözlem veritabanı olan eBird’in düzenlediği global kuş gözlem günü.

Biz de bugün Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği olarak gözlem etkinliğine katıldık. Bizim için şanslı bir gün oldu daha önce ülkemizde görülmemiş bir kuş türü olan Kara Taşkuşunu bulduk. Kuş, Hazar Denizi doğusundan Hindistan’a uzanan bölgede üreyip, kış aylarını Hindistan’dan Uzakdoğu’da Yeni Gine Adası’na kadar olan bölgede geçirir.

Türkiye’deki kuş türü sayısı 492’ye yükseldi

Genelde sonbahar aylarında serbest dağılım gösterebiliyor çoğu kuş o dönemde olması gereken bölgelerden uzaklaşabiliyorlar. Bu da onlardan biri. Coğrafik olarak Arap Levhası’nın en kuzeyinde bulunan Mileyha Sulak Alanı’na kadar gelen bir birey. 1999’dan beri düzenli olarak takip ettiğimiz alanda şu ana kadar 287 kuş türü saptanmış oldu. Türkiye’deki kuş türü sayısı da Kara Taşkuşu ile 492’ye yükseldi"

AA

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