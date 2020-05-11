“Şaduman Bey gerçek bir survivor” diyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar, Hürriyet’e şunları söyledi:

Kalp yetmezliği vardı

Şaduman Öztürk 2 Aralık 2013’te 58 yaşındayken ağır bir kalp krizi geçirdi. Acil olarak kalbinin en önemli damarına stent konarak yaşamda tutunmaya çalıştı. Ancak damar açılmasına rağmen çok ağır bir kalp yetmezliği tablosu gelişti ve kalbin fonksiyonunu artırmak üzere aort içine balon pompası takıldı. Bu da yeterli olmayınca beyin ve diğer organlarını koruyabilmek amacıyla ECMO adı verilen yaşam destek sistemine alındı.

1 yılda iyileşebildi

Acil kalp nakli listesinde bağış beklemeye başladı. Haber 7 Aralık 2013 gecesi Antalya’dan geldi. Ankara Tıp Kalp Nakil ekibi Antalya’dan kalbi getirerek Öztürk’e 8 Aralık 2013’te nakli yaptı. Süreç pek çok zorluklarla mücadele edilmesine rağmen başarı ile atlatıldı. Şaduman Bey bir yılın sonunda iyileşme sürecini tamamlayıp yaşantısına döndü. 6 yıl sonra COVID-19 salgını sürecine gelindiğinde sağlık ordusunun bir bireyi olan eczacı eşi virüse yakalandı. Akabinde Şaduman Bey de ateş, geniz akıntısı ve halsizlik şikâyetleri olunca İbn-i Sina Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan PCR testi pozitif olarak sonuçlandı. Hastaneye yatırılarak tedavisine başlandı. Enfeksiyon hastalıkları, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekipleri takip ve tedavilerini ortak olarak sürdürdü. Hastaneye yatışından 23 gün sonra şifa ile taburcu edildi.

Tıp tarihine geçti

Türk protokolleri sayesinde gerçek bir ‘survivor’ olarak tıp tarihine geçti. COVID-19 salgını sırasında dünya üzerinde çok nadir karşılaşılan bir durum olduğu için, hikâyesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerince yazılarak önemli bir uluslararası bilimsel dergiye gönderildi.

Türkiye'de ilk, dünyada 4'üncü

Hürriyet’e konuşan Şaduman Öztürk ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kalp krizi geçirdikten ve makineye bağlandıktan sonra çok çabuk kalp bulundu ve nakil yapıldı. Kalbin bulunma tarihi 7 Aralık, yani benim doğum günüm. Bu nedenle hep çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyordum. COVID-19 salgını sürecinde eczacı olan eşim pozitif çıktı. Bir süre sonra bende de belirtiler görülmeye başladı, testim pozitif çıktı. Eşim çok endişelendi, ben de tedirgin oldum ama sonunda iyileştim. Hastane benimle, diğer hastalarla olduğu gibi, gerçekten çok özel şekilde ilgilendi. Hâlâ çok şanslı olduğumu düşünüyorum.





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