Prof. Dr. Derya Unutmaz'ın CNN TÜRK ekranlarındaki açıklamaları şöyle: Hindistan varyantı denen aslında bazı mutasyonların birleşik hali. Güney Afrika'da görülen mutasyon var. Virüsü daha bulaşıcı yapan bir mutasyon var. Bu varyant virüsün daha bulaşıcı olduğu anlaşıyor. Ancak İngiltere ve Brezilya'daki varyanttan daha tehlikeli olduğuna dair bir veri yok.

Diğer varyantlara benzer, virüsü daha bulaşıcı, enfekte olmuş kişilerin bir daha enfekte olma riskini artıran bir virüs diyebiliriz.

ÇİN AŞISI

BioNTech aşısı için 2. dozu uzatmanın herhangi bir sorun olmaz. Hatta İngiltere'de 12 haftaya kadar uzatıldı. Bağışıklık açısından herhangi bir sıkıntı yok. 1. dozdan sonra 12-14 gün sonra yüzde 50'ye varan bir koruma başlıyor ve 5,6 hafta sonra yüzde 80'lere çıkıyor. Elbette 2. doz önemli yüzde 95 oranında artıyor korunmayı. Şu an aşıların kısıtlı olduğu bir süreçte, aşı temininin zor olduğu bir süreçte, arayı açmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. İngiltere aradaki süreyi 3 aya kadar uzattı.

Çin aşısında şöyle bir sorun var, 1. dozdan sonra az bir koruma var. Orada ikinci dozu hızlı olmak en idealidir.

MUTASYONLARIN DURUMU

Virüs binlerce mutasyona uğradı. İlk çıktığı gibi değil. Çoğu virüse bir avantaj sağlamıyor. Ama arada binde bir mutasyon daha bulaşıcı hale getiriyor. Bu bakımdan onlar virüse avantaj sağlıyor ve bunlar seçiliyor. Onlara da varyant adını veriyoruz. Önemli sayılan 4-5 varyant var. İngiltere'de çıkan varyant, daha rekabetçiydi, daha çok bulaşıyordu. Tabi ilerde çok daha vahim mutasyonlarda ulaşabilir.

VİRÜSTEN NE ZAMAN KURTULACAĞIZ?

Dünyanın bu süreçten yakın bir süreçte kurtulması söz konusu değil. Dünya nüfusunun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Virüsü çok iyi kontrol edebileceğimizi biliyoruz. Tıpkı grip gibi bu virüsle de yaşamayı öğrenebiliriz ama burada aşılama çok kritik öneme sahip. Virüs bir sene önceki virüs değil. Çok daha bulaşıcı bir durumda. Aşılanmayı çok hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor.

HİNDİSTAN VARYANTI TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.



