Magazin Türkiye'de ilk olacak! İddialı bir dizi daha geliyor

Türkiye'de ilk olacak! İddialı bir dizi daha geliyor

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Türkiye'de ilk olacak! İddialı bir dizi daha geliyor

Türkiye’nin ilk distopya dizisi olarak da ifade edilen Memoria için hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor.

17 Mart 2021, Çarşamba 21:05 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk Distopya dizisi olma özelliği taşıyan Memoria projesinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Ödüllü yönetmen Emre Kavuk, "Dalgalar Ve İzler"in hemen ardından Memoria'yı yazıp yönetecek.

Dijital dizinin cast direktörlüğünü Yelda Gürkan yapacak. Süpervizörlüğünü Murat Hasarı'nın üstlendiği ve oldukça iddialı bir kadroya sahip dizide Şemsi İnkaya, Bülent Emin Yarar, Meral Çetinkaya, Deniz Bolışık, Sevcan Yaşar, Gonca Vuslateri, Fırat Doğruloğlu, İlia Özkan, Yasin Özcan ve Temmuz Yıldız rol alacak.

Distopya, olmaması gereken dünya, sistem, devlet ve toplum anlayışını ifade ediyor.

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