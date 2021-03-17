Türkiye'nin ilk Distopya dizisi olma özelliği taşıyan Memoria projesinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Ödüllü yönetmen Emre Kavuk, "Dalgalar Ve İzler"in hemen ardından Memoria'yı yazıp yönetecek.

Dijital dizinin cast direktörlüğünü Yelda Gürkan yapacak. Süpervizörlüğünü Murat Hasarı'nın üstlendiği ve oldukça iddialı bir kadroya sahip dizide Şemsi İnkaya, Bülent Emin Yarar, Meral Çetinkaya, Deniz Bolışık, Sevcan Yaşar, Gonca Vuslateri, Fırat Doğruloğlu, İlia Özkan, Yasin Özcan ve Temmuz Yıldız rol alacak.

Distopya, olmaması gereken dünya, sistem, devlet ve toplum anlayışını ifade ediyor.