Türkiye’de internet erişimi oranı yüzde 88 oldu

Ajans Press’in, EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’da evde internet erişimi olan hanelerin yüzdesi belli oldu. Türkiye’de internete erişebilen hane halklarının oranın yüzde 88 olduğu görüldü. Evde internet erişiminin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 98 ile Norveç, İzlanda ve Hollanda olarak kaydedildi.

39 ülkenin yer aldığı araştırmada evde internet erişiminin en düşük olduğu ülke yüzde 72 ile Bosna Hersek olarak belirlendi. Türkiye’nin evden internete erişim oranın 2018 yılı ile kıyaslandığında da 4 puan artış gösterdiği gözlendi. 16- 74 yaş arası kişilerin değerlendirildiği araştırmada, internet erişiminin en yüksek olduğu diğer ülkeler ise yüzde 96 ile Birleşik Krallık, İsveç ve İsviçre, yüzde 95 ile de Almanya ve Danimarka olarak kayıtlara geçti.