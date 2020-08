Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenenler bilgilere göre, 2016-2020 döneminde internet kullanımındaki artış dikkat çekti.

Geçen yıl aralıkta ortaya çıkan ve bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dönemindeki tedbirler, hayatın her alanında internete talebi daha da artırdı. Sosyal mesafenin sağlanması ve salgının önüne geçilebilmesi amacıyla birçok iş dijital ortama taşındı. Bu gelişmeler internet kullanımındaki artışı hızlandırdı.

Son 5 yılda ortaya çıkan verilere bakıldığında, Nisan 2016'da yüzde 61.2 seviyesinde bulunan 16-74 yaş grubundakilerin internet kullanım oranı, 2017'de yüzde 66.8, 2018'de yüzde 72.9, 2019'da yüzde 75.3 ve bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 79 olarak kayıtlara geçti. İnternet kullanan birey oranı, söz konusu 5 yılda yüzde 29 artış gösterdi.

Geniş bant internete erişim arttı

Mobil operatörler tarafından elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırımlarının artması, fiber altyapıların çoğalması, bu alandaki kampanyalar ve her türlü alışverişin internet ortamına taşınması gibi etkenler internetin evlerde kullanımını yaygınlaştırdı. Nisan 2016'da her 100 haneden 76'sı internete erişim imkanına sahipken, bu yılın nisan ayı itibarıyla her 100 haneden 90'ı bu imkana kavuştu. İnternet bulunan hanelerin oranı bu dönemde yüzde 18.8 arttı.

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle geniş bant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı, söz konusu dönemde yüzde 22.9 yükselişle yüzde 89.9'a ulaştı.