Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Bakan Koca aşılamada son durumu açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de kaç milyon doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.
16 Temmuz 2021, Cuma 18:49 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.
AA
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1416059737989337090