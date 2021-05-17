Türkiye Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Türkiye

Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641’e ulaştı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 21:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Mayıs saat 21.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 42 bin 41'e, ikinci doz aşı miktarı 11 milyon 184 bin 600'e ulaştı.

Böylece toplam doz miktarı 26 milyon 226 bin 641 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 551 bin 894, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 775 bin 300, toplamda 4 milyon 327 bin 194; Ankara'da birinci doz aşı miktarı 1 milyon 217 bin 335, ikinci doz aşı miktarı 903 bin 670, toplamda 2 milyon 121 bin 5; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 19 bin 367, ikinci doz aşı sayısı 772 bin 219, toplamda 1 milyon 791 bin 586 doz olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte Kovid-19'la mücadele kapsamında 431 bin 483 doz aşı yapıldı.

AA

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