Türkiye'de kaç kişi aşılandı? Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı tablosuna göre Türkiye'de aşılanan kişi sayısı belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç kişi aşı oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

Koronavirüse karşı vatandaşların elindeki en önemli koruyucu olan aşılama ülke genelinde sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle toplam aşı yapılan kişi sayısı 21.253.330 oldu. 1. doz uygulanan kişi sayısı 13.246.394 olurken, 2. doz 8.006.936 kişiye uygulandı.

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS AŞISI

İstanbul'da şimdiye kadar 3.448.847 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 2.215.410 kişiye uygulanırken 2. doz ise 1.233.437 olarak açıklandı.

ANKARA'DA KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

Başkent Ankara'da 1.701.426 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 1.080.143 kişiye yapılırken 2. doz ise 621.283 kişiye uygulandı.

İZMİR'DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

İzmir'de 1.442.322 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 897.264 kişiye yapıldı. İkinci doz ise 545.058 kişiye uygulandı.

AŞILAMA TAKVİMİ

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

50 yaş üstü vatandaşların aşılaması çalışması için henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.















