Türkiye Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı oldu? İşte aşılanan kişi sayısı

Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı oldu? İşte aşılanan kişi sayısı

Türkiye

Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı oldu? İşte aşılanan kişi sayısı

Türkiye'de 3 Mart 2021 tarihi itibariyle kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? İşte Türkiye'de aşılanan kişi sayısında son durum...

03 Mart 2021, Çarşamba 09:41 Son Güncelleme:
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Türkiye'de 3 Mart tarihi itibariyle 9 milyon 195 binden fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Aşılamada 2. doz uygulanan kişi sayısı da 2 milyonu geçti.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana 9 milyon 195 binden fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. 1. dozun uygulandığı kişi sayısı 7 milyon 180 bini geçerken, 2. doz uygulanan kişi sayısı da 2 milyonu aştı.

Türkiye'de en fazla aşılamanın yapıldığı üç büyük kentte durum şu şekilde:

İSTANBUL'DA AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

Toplam yapılan aşı sayısı: 1 milyon 470 bin 414

1. doz uygulanan kişi sayısı: 1 milyon 118 bin 126

2. doz uygulanan kişi sayısı: 352 bin 277

Toplam yapılan aşı sayısı: 768 bin 556

1. doz uygulanan kişi sayısı: 571 bin 841

2. doz uygulanan kişi sayısı: 196 bin 715

İZMİR'DE KAÇ KİŞİYE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

Toplam yapılan aşı sayısı: 612 bin 48

1. doz uygulanan kişi sayısı: 483 bin 78

2. doz uygulanan kişi sayısı: 128 bin 970

Sağlık Bakanlığı'nın il il aşı tablosu şu şekilde:




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