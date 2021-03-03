Türkiye'de 3 Mart tarihi itibariyle 9 milyon 195 binden fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Aşılamada 2. doz uygulanan kişi sayısı da 2 milyonu geçti.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana 9 milyon 195 binden fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. 1. dozun uygulandığı kişi sayısı 7 milyon 180 bini geçerken, 2. doz uygulanan kişi sayısı da 2 milyonu aştı.

Türkiye'de en fazla aşılamanın yapıldığı üç büyük kentte durum şu şekilde:

İSTANBUL'DA AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

Toplam yapılan aşı sayısı: 1 milyon 470 bin 414

1. doz uygulanan kişi sayısı: 1 milyon 118 bin 126

2. doz uygulanan kişi sayısı: 352 bin 277

Toplam yapılan aşı sayısı: 768 bin 556

1. doz uygulanan kişi sayısı: 571 bin 841

2. doz uygulanan kişi sayısı: 196 bin 715

İZMİR'DE KAÇ KİŞİYE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

Toplam yapılan aşı sayısı: 612 bin 48

1. doz uygulanan kişi sayısı: 483 bin 78

2. doz uygulanan kişi sayısı: 128 bin 970

Sağlık Bakanlığı'nın il il aşı tablosu şu şekilde:











