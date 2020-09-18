Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ortalama yaşam süreleri değişti. Erkekler ile kadınlar arasındaki yaşam süresi farkı kadınlar lehine 5.4 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye’de 2013-2015 döneminde erkeklerde 75.3 yıl olan ortalama yaşam süresinin 2017-2019 döneminde 75.9 yıla, kadınlarda ise 80.7 yıldan 81.3 yıla yükseldi. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama yaşam süresi 64.6 yıl oldu. Erkekler için bu süre 62 yıl iken kadınlarda 67.3 yıl olarak hesaplandı. Türkiye'de 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 50 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47.6 yıl iken kadınlarda 52.5 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 49 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30.9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28.6 yıl düzeyindeyken, kadınlarda 33.1 yıl oldu. Türkiye'de 2017-2019 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 16.3 yıl iken kadınlarda 19.6 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

TÜİK’in notuna göre bu bilgiler, 2017-2019 dönemindeki yıllık nüfuslar ve ölüm verileri kullanılarak hesaplandı. Hesaplama sırasında Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu nüfus kapsam dışı bırakıldı. Bununla birlikte, uluslararası göç etkisinden arındırılmış bir nüfus yapısı da oluşturuldu.

DHA