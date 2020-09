Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 piyasalarda sürekli bir değişim var. Türk oyun sektörünün son dönemdeki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını, elbette toplum ve gündelik yaşam üzerinde halihazırda büyük etkileri oldu. Sektör olarak baktığımızda ise oyun sektörü bu dönemi oldukça önemli artışlarla geçiriyor diyebiliriz. Oyun oynama süreleri yüzde 30 oranında artmış durumda. Dünyanın en büyük oyun dağıtım ağı ve platformlarından biri olan Steam’de anlık aktif kullanıcı sayısı 23 milyonu geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Sadece Steam değil tüm oyun platformlarında ve oyunlarda büyük bir yoğunluk söz konusu. Evde kalınan günlerde oyun oynama oranlarında büyük bir artış oldu. Kişiler internet başında daha fazla zaman geçiriyor. Türkiye'yi pandeminin yanı sıra etkileyen önemli unsurlardan biri de maalesef doların TL karşısındaki gücünün azalması oldu. Aslında pazar TL bazında yükselişte olsa da dolara çevirdiğinizde bir önceki senelere göre düşüş gösteriyor. Bunun ana sebebi; 2018 yılında ortalama dolar kuru 4,8 TL iken, 2019'de ortalama dolar kuru ise 5,6 TL idi. 2019 yılında 830 milyon dolar civarında olan Türkiye oyun sektörü cirosunun dünya trendleri ile eşdeğer olarak yüzde 30 civarında artacağını öngörüyoruz.

Türkiye’de 2019 ve 2020 yılında günümüze kadar gerçekleşen bazı önemli başlıklar ise;

Rollic Games, 168 milyon dolara ABD'li Zynga'ya satıldı.

Good Job Games, 2019 yılında 800 Milyon indirme alarak dünyanın en çok indirme alan 3 oyun şirketi arasına girdi.

30 Mart 2020’de saat 13:00'de erken erişime açılan Mount & Blade II: Bannerlord, yayınlandığı saatte 100 bin anlık kullanıcıya erişerek yeni bir rekor kırdı.

Yerli mobil oyun şirketi Peak Games, 1.8 milyar dolar karşılığında, diğer bir deyişle 12 milyar TL'nin üzerinde bir rakama dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satıldı.

2019 yılında 20’den fazla offline oyun ve espor etkinliği düzenlendi.

Tamamen Türk yapımı olan ZULA oyunu (In Game Group) 3 farklı kıtada, 10 bölgede, 11 farklı dilde oynanan oyun haline geldi.

Riot Games (League Of Legends) 10’uncu senesini kutladı. Globalde Aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunan LOL’de, Türkiye’de ise 15 milyon kayıtlı hesap var. Bugüne kadar ülkemizde en çok oynanan oyunların başında geliyor. 2019 yılında 2 milyondan fazla yeni kayıt açıldı. 2019 yılında ülkemizde toplam 400 milyon saat LoL oynandı.

Türkiye’de birçok üniversitede oyun sektörü üzerine akademik programlar açıldı ve devam ediyor.

Peki global oyun sektörü için neler söyleyebilirsiniz?

Global rakamlara bakarsak, 2020’de sektörden beklediğimiz toplam ciro 160 milyar dolar civarında. Oyuncu sayısı ise 2,7 milyar. Buradaki önemli nokta mobil oyunların yarattığı ciroların çok kısa sürede tüm segmentleri geçmiş olması. Mobil bazlı global rakamlara baktığımızda 2020’nin ilk çeyreğinde yakalanan 13 milyarlık indirme rakamı (IOS ve Android Store) şu an için yeni bir rekor. Bir önceki yıla kıyasla 2 milyar fazla.

Dünya Genelinde Oyun Sektörü;

160 Milyar Dolar Toplam Ciro Öngörü

70 milyar doları Mobil

47 milyar doları Konsol

35 milyar doları PC

2.7 milyar oyuncu – öngörü

Espor’a baktığımızda ise 1,1 milyar dolar ciro beklentisi var. Burada tabii Covid-19’un negatif etkileri beklentileri düşürmüş durumda. Offline etkinliklerin hepsinin şu an için iptal olması tüm sponsorluk ve medya gelirlerini direkt olarak etkilemiş durumda.

Pandemi döneminde en çok oynanan oyun türleri hangileri oldu? Trend ne tarafa doğru kaydı?

En büyük trend mobil oyunlar ve janr olarak da hypercasual oyunlar. Mobil oyunlarda genel hakimiyet hypercasual tarzında ve PUBG Mobile, Garena Free Fire, Brawl Stars gibi online rekabetin çok yoğun olduğu geniş kitlelere hitap edebilen oyunlarda. Şu an birçok global şirket büyük IP’lerinin mobil versiyonlarını hazırlıyor ya da PC oyunlarının dışında mobil oyun yelpazesini de genişletiyor. Hem global hem de lokal olarak hypecasual oyun üretimi yapan oyun firmalarının sayısı hızla artıyor. Espor tarafında ise hala PC egemenliği mevcut. Ama ‘mobil espor’ da çok hızlı bir şekilde geliyor. PUBG Mobile, Brawl Stars, Call Of Duty Mobile, Kafa Topu 2, Mobile Legends, CS: GO, DOTA 2, Zula, COD Warzone, LOL, Mount & Blade Bannerlord, kelime ve puzzle oyunları, Steam ve Epic Store’daki oyunlar en trend oyun, oyun türü ve platformlar olarak göze çarpıyor.

Kadın - erkek oyuncu oranları ne durumda?

Ülkemizde kadınların yüzde 43’ü oyun oynarken erkeklerde bu oran yüzde 57,2 olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncular arasındaki yaş dağılımına baktığımızda, yüzde 35’lik büyük payın 25 ila 34 yaş arası olduğunu görüyoruz. Bu kesim aynı zamanda aileden bağımsız kendi harcamalarımızı yönetmeye başladığımız dönem olduğu için oldukça önemli. Yüzde 28’lik 35 ila 44 yaş arası ise artık tamamen kendi kararı ile ilerleyebilen, eskisine göre daha az vakit ayırabilen ama bunun yanında oyunlara daha fazla para harcayabilen kesim olduğu için belki de en önemli yaş gruplarından biri diyebiliriz.

Oyun türlerine göre Türkiye’de 2019 yılında en çok oynanan mobil oyunlar yüzde 40 ile gündelik/puzzle, yüzde 30 kelime, yüzde 29 aksiyon-macera, yüzde 24 strateji, yüzde 21 yarış, yüzde 20 kart, yüzde 19 spor, yüzde 18 simülasyon, yüzde 14 müzik ve yüzde 12 oranında atari-retro olarak sıralanabilir. Kadınlar daha çok mobil oyun oynamayı tercih ederek puzzle ve kelime oyunlarına ilgi gösteriyor.

Pek çok gencin hayali son dönemde e-sporcu olmak. Peki e-sporcu olmak tutkusu pandemi döneminde artış gösterdi mi? Sonuçta gençlerin çoğu bu dönemde evde kaldı.

Aslında esporcu olarak kısıtlamayalım. Çok kısır bir döngüye döner. Espor oyun sektörünün oldukça ufak bir parçası. 160 milyar dolarlık pazarın 1,1 milyar doları espordan geliyor. Özellikle bu dönemde yeni nesil influencer ya da esporcu olmak isteyen bir nesil haline geldi. Ama gençlerin büyük bir kısmı aslında oyun sektöründe olmak istiyor. Buradaki olanaklar gerçekten çok fazla. Akademik eğitimlerimizde de buna oldukça fazla yer veriyoruz. Oyun sektöründe; Yazılımcı, Tasarımcı, Pazarlamacı, Hukuk, İş Geliştirme, Operasyon Yönetimi, Organizasyon Yönetimi, Proje Yönetimi gibi daha birçok alt kırılımı olan fırsatlar mevcut. Gençlerimiz bu alanlara yönelmeye başladı.

Yerel oyun geliştiricilerine gereken önemin ve yatırımın verildiğini düşünüyor musunuz?

Evet. Son dönemde bu konuya önem verildiğini düşünüyorum. Hem bireysel hem de holding olarak yapılan yatırımlar, verilen fonlar, büyük oyun firmalarının çatı merkez kurarak küçük oyun firmalarının oyunlarını yayınlaması gibi birçok fırsat havuzu çıkmış durumda.

Ama burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Özellikle son dönemde lokal firmalarımızın çok başarılı işler yapması ve global markalara satılması sonrası, sektöre hakim ya da sektörle ilgisi olmayan herkes bu alana yatırım yapmaya çalışıyor. Bu bir yandan iyi bir yandan kötü. Bilinçsiz yapılacak yatırımların çöpe gitme olasılığı çok fazla. Bu ve bunun gibi durumlar gençleri demotive edebilir. Bu nedenle hem gençlerin hem de yatırım yapan marka ya da kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Gençlerimizin de bu tarz yatırım fırsatlarını değerlendirirken ne kadar avantaj sağlıyor dezavantajları nedir iyi araştırması lazım.

Gaming in Turkey olarak gelecekle ilgili planlarınız neler?

Gaming in Turkey olarak şu anda 20’den fazla oyun firmasına eş zamanlı olarak hizmet veriyoruz. Sene başında Dubai’deki ofisimizin açılışını yaparak Gaming in MENA’yı kurduk. Hedefimiz Orta Doğu’daki gücümüzü ve ekip sayımızı artırarak o bölgeye de daha iyi hizmet vermek. Aslında 2020 planlarımızda Gaming in Europe vardı ama pandemi bizi durdurdu o yüzden bir aksilik olmazsa 2021 yılında İngiltere’de bir ofis açarak genişlemeye devam edeceğiz. Bunlar işin ajans tarafı.

Bunun dışında kendi mobil oyun ve ürünlerimizin üretimine başlamak için internal olarak bir yazılım ekibi kuruyoruz. Amacımız global çapta başarı yakalayabilecek oyunlar üretmek ve aynı zamanda pazarlamayı otomatizme edebilecek ürünler çıkarmak.