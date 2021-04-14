Rusya, 15 Nisan - 1 Haziran arası Türkiye uçuşlarını sınırlandırdı. Bu 1.5 aylık dönemde tur rezervasyonu yaptıran 533 bin Rus turist vardı. Sektör, 1.5 milyar dolar gelir kaybı öngörüyor. En çok turist gönderen ülkelerden Rusya’nın bu kararı, turizmde umutları yaza erteledi.

Rusya’dan Türkiye’ye normal ve charter uçuşlar 15 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında sınırlandırıldı.

Rusya Türkiye arasındaki bu dönem uçuşların yüzde 90’a yakınının charter olduğu hesaplanırken, dolayısıyla turizm hareketinin 1.5 aylık dönemde kapanacağı ifade ediliyor.

Sürpriz kararın gerekçesi olarak Türkiye’de artan koronavirüs vakaları ve mutasyonlu virüs yayılımı gösterildi. Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, bu dönemde Türkiye’ye tur rezervasyonu olan 533 bin turist olduğu belirtildi. Buna göre, rezerve edilen turların toplam gelirinin ise 355 milyon euro olacağı hesaplandı.

BİR BUÇUK MİLYAR DOLAR GELİR KAYBI

Baharı Rus turistlerin etkisiyle daha dolu geçirmeyi planlayan turizmcilerin umudu ise yaza kalmış oldu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Rusların mayıs ayındaki bayramlarını da kapsayan yasaklamalardan paket turlar ve başta Antalya olmak üzere İstanbul ve Kapadokya dahil olmak üzere bireysel seyahat eden yaklaşık iki milyon turist ve bir buçuk milyar dolar turizm geliri kaybına yol açacağını tahmin ediyoruz” dedi.

KISA ÇALIŞMA DEVREYE GİRSİN

TÜROB Başkanı Müberra Eresin sezon öncesi bu kararın ‘sarsıcı’ olduğunu belirtirken, Kısa Çalışma Ödeneği’nin tekrar devreye alınmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Eresin ayrıca, işletmelerin vergisel ödevlerinin ötelenmesi, KGF, banka kredileri gibi finansman sorunlarının acil çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

‘Haziran ayında normale döneriz’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, mayısta Rusların uzun tatilinde Türkiye’ye tatil için gelmelerini, bu kapsamda 700-800 bin Rus turist ağırlamayı beklediklerini vurguladı. Bağlıkaya, “Ramazan ayı sonuna kadar ülkemizde vaka sayılarının düşeceğini, haziran itibarıyla her şeyin normale dönmesini bekliyoruz. 15 Nisan – 1 Haziran arasında planlanan tatillerin tamamen iptal olmayacağını bir bölümün tarih ertelemeye gideceğini tahmin ediyoruz” dedi.

TAM KAPANALIM

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Rusların kaybı çok ciddi. Ramazan ayı ve gerekirse bayramda tam kapanmayla yaza hazır olmamız lazım. Yoksa 2020’yi arar hale gelebiliriz. Vaka sayıları kontrol edilebilir hale gelmezse, Avrupa için de yasaklı olabiliriz” dedi.

RUS BAYRAMI KAÇIRILACAK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, şu an bölgelerde hemen hemen sadece Rus turistlerin olduğunu belirtirken, “Bu pazarın olmaması demek, pek çok planın erteleneceği anlamına geliyor” diye konuştu. İptallerin sağlandığını anlatan Atmaca, “Rusların ‘zafer bayramı’ kapsamında mayısta çok yoğun seyahatleri oluyor. Ardından ise yerli pazarda Ramazan Bayramı var. Bizim için yazdan önceki süreci dolduracak önemli bir hareketi kaybettik” dedi.

OTELLERİN AÇILIŞI HAZİRAN'A KALDI

TÜRSAB Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, “10 Mayıs’tan itibaren inanılmaz bir rezervasyon yoğunluğu vardı” derken Rusların gelemeyecek olması nedeniyle sezon açılışlarının hazirana kaldığını söyledi.

‘Karar vaka kaynaklı’ dedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a Rusya’nın Türkiye’ye hava ulaşımını kısıtlama kararının arkasında Türkiye - Ukrayna ilişkileriyle ilgili bir siyasi arka plan olup olmadığı soruldu. Peskov, kararın Türkiye’deki vakaların artmasıyla ilişkili olduğu yorumunu yaptı.

Duygu Erdoğan-Milliyet