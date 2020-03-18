Türkiye’de koronavirüste dün ilk ölüm yaşandı. Dünyayı kasıp kavuran korona salgınına karşı verilen mücadelenin başarılı olması için 7’den 70’e kadar hepimiz seferber olmalıyız.

Tek seferlik rapor 14 güne çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresini, 14 güne yükseltti. Rapor alanların iş göremezlik ödeneğini SGK karşılayacak. Kronik hastaların, 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporları ve reçeteleri ise 2’nci duyuruya kadar geçerli.

Karantinaya uymamak suç

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, twitter’dan “Herkesin iyiliği için tedbirlere titizlikle uyulması gerekir. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur” dedi. tCK 195/1’e göre; bu suçun cezası 2 ayla 1 yıl arası hapis.

Bedelli askerlikte celp ve sevk ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, 2020’de bedelli askerlik yapacak olanların celp ve sevk işlemlerinin ertelendiğini açıkladı. Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020’ye kadar tatil edildi. Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevlerine kimse kabul edilmeyecek.

2 ay kira erteleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarını 2 ay süre ile erteledi.

Temassız ödeme limiti 250 TL’ye çıkarıldı

Kağıt paraların virüsün yayılmasını hızlandırma riskinden dolayı kartla temassız ödemede patlama yaşanıyor. Martın ilk 11 gününde, temassız işlem adedi 31 milyona ulaştı. Artan talep üzerine 120 lira olan işlem başına temassız ödeme limiti 18 Mart itibarıyla 250 liraya çıkarıldı.

Vergi süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan 2020’ye kadar uzattı.

Merkez Bankası’ndan önemli faiz indirimi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu maliyeti düşürüp tüketimi artırmak için faizi 1 puan indirerek yüzde 10.75’ten 9.75’e yani tek haneye çekti. Merkez Bankası, koronavirüsle ilgili bir dizi de önlem paketi açıkladı.

Geciken kredide takip süresi uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), geciken ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi ödemelerinde yasal takip süresini uzatttı. 90 gün olan bu süre 180 güne çıkarıldı.

Nikaha katılımcı sınırı getirildi

İstanbul Kadıköy’de koronavirüs önlemleri kapsamında nikahlar tören yapılmadan, iki şahidin katılımıyla kıyılacak. Nikahlarını ertelemek isteyen çiftlere kolaylık sağlanacak, eylül ayından itibaren gün verilecek. Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi nikah törenlerine en fazla 10 davetlinin alınacağını açıkladı. Salonda bulunan 10 sandalye ise aralarında boşluk bırakılarak yerleştirildi.

“OHAL yok”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini, atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini duyurdu. Fahrettin Altun, olağanüstü hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



