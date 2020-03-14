Türkiye’de koronavirüs seferberliği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 yeni vakanın daha olduğunu böylece Türkiye’deki vaka sayısının 5’e çıktığını açıkladı. Bakan Koca, “İlk vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 4 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı. Bunların 2’sinde solunum sıkıntıları var” dedi.

İşte herkesin hayatını ilgilendiren o tedbirler:

Çalışanlara korona izni

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart’tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olan kadın çalışanlara tatil süresince yıllık izin kullandırılacak. Yıllık izni yoksa, mazeret izni verilecek.

Bu arada Ankara Belediyesi, 12 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlara 16-30 Mart arasında idari izin verdi.

Hastanelerde ziyaretçi yasağı

Hastanelere mesai saatlerinde ziyaretçi alınmayacak. Mesai saatleri dışında da 1 kişiye izin verilecek. Raporlu hastaların ilaçlarını doğrudan alması için Çalışma Bakanlığı devreye girecek.

Koronavirüs danışma hattı

Alo 184 SABİM Danışma Hattı’nı koronavirüse özel hatta dönüştürüyoruz. Vatandaşımız bir şüphe durumunda hastaneye gitmek yerine hattı arayıp yapması gerekenleri öğrenebilir.

60 yaş ve üstü evde oturmalı

Bu üç hafta bizim için çok önemli. Özellikle 60 yaş ve üstü, alt yaşta da kronik hastalığı bulunanlar dışarı çıkmamalı. Bu dönemde insanla temas mümkün olduğunca önlenmeli.

Tedbirlere hassasiyetle uyun

Kış aylarında daha çok yayıldığını biliyoruz. Tedbir alıp yayılmayı önlersek hayat normale döner. Vatandaşlarımızın koruma tedbirlerine hassasiyet ile uymasını rica ediyorum.

81 ilde tetkik yapılabilir

Numune sayısı arttıkça ülkenin her yerinde tetkikleri yapabiliriz. Dinamik bir süreçteyiz ve her gün bu sürece uyarlamaya çalışıyoruz. Gerekirse 81 ilde bu uygulama başlayabilir.

Duruşmalar ertelendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, tutuklulara yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi kararını ilgili mercilere gönderdi.

Yurt dışına kesinlikle gitmeyin

Bakan Fahrettin Koca: “Vatandaşların kesinlikle yurtdışına çıkmamasını istiyoruz. Yurtdışından dönenler zorunlu olarak 14 gün karantina altında tutulacak. Bu 14 günde idari izinli sayılacaklar. Yurtdışında olanlar dönmek için ısrarcı olmasın. Kendilerini bulundukları yerde koruma altına alsın.”

9 ülkeye daha uçuş yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak’ın ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya karşılıklı uçuşlar bugün saat 08.00’den 17 Nisan’a kadar durduruldu.

Görüşlere iki hafta erteleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Tüm cezaevlerindeki görüşler 2 hafta ertelendi. Hastalık bulgusu olanlar cezaevlerine alınmayacak, tedavileri yaptırılacak. Cezaevleri arasındaki nakiller durduruldu. Mahkumların izinleri ertelendi.

İlgili Haberler Koronavirüs hakkında bilmeniz gereken her şey



