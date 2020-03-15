Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
15 Mart 2020, Pazar 00:01 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1238931031442575366?s=20