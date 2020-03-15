Türkiye Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Türkiye

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

15 Mart 2020, Pazar 00:01 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."


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