'Dünya Sineması Dramatik Yarışması’ bölümünde prömiyerini yapan ve yönetmenlik jüri ödülünü kazanan 'Cuties' filmi, çocukları cinsel obje olarak gösterdiği ve pedofiliyi normalleştirdiği söylemleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada çok konuşulan film, Rotten Tomatoes’ta yüzde 82 beğeni oranına sahip ve eleştirmenlerden çoğunlukla olumlu yorumlar aldı.

Cuties’in senaryo açıklamasında, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun gördüğü bir dans grubundan etkilendiği ve twerk grubuna katılmak istediği, dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuduğu bilgisi yer alırken, Netflix yeni filmini kullanıcılara 18+ olarak sınırlıyor. Filmin platformdaki kısa açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur.

Filmin fragmanı da gelen tepkilerden nasibini aldı. 18 Ağustos’ta YouTube üzerinden yayınlanan fragman, 21 Ağustos sabahı itibarıyla 350 binden fazla ‘dislike’ (beğenmeme), 12 bin civarı beğeni aldı. Fragmanın izlenme oranı ise 2 milyona yaklaştı.

Netflix'ten poster özrü

Netflix, tanıtım için yayınladığı afişte sinema versiyonunu değil, farklı bir afişi kullanmıştı. Netflix şu açıklamayı yaptı:

Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz poster nedeniyle çok üzgünüz. Bu, hoş değil ve Sundance’da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik.

21 Ağustos sabahından itibaren filmin tanımıtında kullanılan ‘dişiliğini keşfetmeye başlayarak’ ifadesi de kaldırıldı.

Netflix’in filmi platformundan çıkarması için çok sayıda çağrıda bulunuldu ve birden fazla imza kampanyası başlatıldı. Başlatılan imza kampanyasında sayının 130 bin kişiyi geçti.

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