Sabah saatlerinde oğlu ile baş başa geldiği alışveriş merkezinde Huxo restoranda kahvaltı yapan Kostas Mitroğlu, daha sonra oğlu ile birlikte alışveriş yaptı.

Medipol Başakşehir'i yenip şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Yunanistan bayrağı açan futbolcu, ''Türkiye çok güzel bir ülke, futbol tutkusu olan olağanüstü bir ülke. Burada olmaktan çok ama çok mutluyum. İnşallah şampiyonluk kupamızı da alacağız'' dedi.