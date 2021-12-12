Türkiye Türkiye'de Omicron varyantı görüldü! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de Omicron varyantı görüldü! Bakan Koca duyurdu

Türkiye

Türkiye'de Omicron varyantı görüldü! Bakan Koca duyurdu

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, ''Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. '' ifadelerine yer verdi.

12 Aralık 2021, Pazar 18:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 12 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 952 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 182 oldu. Bir günde toplam 345 bin 754 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 648 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,03 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,05 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 655 bin 651’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır” dedi.

ANKARA (İHA)

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