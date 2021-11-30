Türkiye Türkiye'de omicron varyantı var mı? Bakan Koca net şekilde yanıtladı

Türkiye'de omicron varyantı var mı? Bakan Koca net şekilde yanıtladı

Türkiye

Türkiye'de omicron varyantı var mı? Bakan Koca net şekilde yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, ''Omicron varyantı Türkiye’de yok. Bizde ağırlıklı olarak delta var.'' açıklamasında bulundu.

30 Kasım 2021, Salı 20:18 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye’de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca’yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak” dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, “Bir kapatma düşünmüyoruz” diye konuştu. Türkiye’de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, “Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir.

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