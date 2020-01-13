Türkiye de orada! Tarihi anlaşma bekleniyor

Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan ateşkes ikinci gününe girdi. Dünyanın gözü bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya çevrildi.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Fayez el Sarrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter'in, bugün Moskova'da bir ateşkes anlaşması imzalaması bekleniyor.

Ulusal bir televizyon kanalına canlı yayında bağlanan Serrac, Libyalılara hitaben, ateşkes anlaşması imzalanmasına yönelik gelişmeler ve siyasi sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya'da sivil bir devlet arayışından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Serrac, "Ateşkes anlaşmasını imzalamak gelecekteki anlaşmalar için itici bir adım olacak. Bu, Libyalıların akan kanını durdurma girişimidir. Ateşkesi, ulusal birliği ve sosyal dokuyu korumak amacıyla güçlü olduğumuz bir pozisyonda ateşkesi kabul ettik" diye konuştu.

Anlaşmanın bozulması ve silahlı operasyonların başlaması halinde misliyle karşılık vermeye hazır olduklarının altını çizen Sarrac, "Ulusal prensiplerimizden vazgeçmedik. Ateşkes anlaşması ancak ve sadece tiranlık ve silah zoruyla hükmetme hayali kuranların amaçlarını ortadan kaldırma yönünde atılmış bir adımdır" dedi ve ekledi:

"Başlayacağımız siyasi süreç, uzun zamandır hayallerimizdeki devleti kurmak için yaptığımız fedakarlıkların devamı niteliğinde olacaktır. Aramızdaki farklılıklar ancak demokrasi ve diyalog yoluyla aşılabilir.









Artık bizim için bir kişinin veya ailenin baskıcı yönetimini kabul etmemiz mümkün değil. Tüm Libyalıları, geçmişi arkada bırakmaya, ayrışmadan vazgeçmeye, barış ve istikrar için safları sıklaştırmaya çağırıyorum."

Rus medya kuruluşu Sputnik, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in bu sabah saatlerinde Moskova'ya ulaştığını duyurdu.

Libya'daki tarafların buluşmasından önce, Türk ve Rus heyetlerinin toplantısı başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu liderliğindeki heyetle görüşüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan attığı mesajda, "Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'dayız" dedi.









Milli Savunma Bakanlığı ise, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’da barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik devam eden girişimler kapsamında Dışişleri Bakanı Sn Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Sn Hakan Fidan ile birlikte Moskova’da temaslarda bulunuyor" Twitter mesajını paylaştı.



