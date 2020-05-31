Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk'te Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna, 'Dünyada bitmedikçe Türkiye'de sıfırlama olmaz' dedi.
31 Mayıs 2020, Pazar 20:01 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:
Acil durum hastanesi konsepti gerekliydi.
Sağlık ordumuzla başarıyı sağladık. Vatandaşımız salgında katılımla gereğini yapmalı.
2.dönem kontrollü sosyal hayat adını verdik. Şu dönem 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor.
Maskeyi asla ihmal etmeyelim.
Sosyal mesafe önemli.
El hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk.
Salgın Avrupa'da en geç Türkiye'ye geldi. 6 haftalık sürede ilk dönem tamamlandı.
Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'yi geçmedi.
Herkes birbirini uyarmalı. Kurallara uyulmalı.