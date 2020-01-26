Yeni Clio, Türkiye’de 111 bin TL’den başlayan fiyatlarla 12 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak.

"Onun adı Clio" ve "Bugüne kadarki en iyi Clio" sloganlarıyla tanıtılan yeni nesil Clio, Türkiye’de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL ile 159 bin 400 TL arasında değişen fiyatlarla 12 Şubat’ta satışa çıkacak.

Mercan Turuncu ve Demir Mavi, Yeni Clio’nun lansman renkleri arasında yer alıyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez yeni Clio’da kullanılan renkler olarak öne çıkıyor.

Clio’da yerlilik oranının yüzde 55 seviyesinde olduğu ve satışların, yüzde 75 yeni, yüzde 25 de eski Clio olarak devam edeceği bildirildi.





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