Türkiye’de sezaryen sonrası normal doğuma ilgi arttı

“Sezaryen sonrası normal doğum her anne adayı için tercih edilmese de uygun kişilerde ve gebelik sürecinin düzenli takibiyle sağlıklı doğum gerçekleştirilebiliyor” diyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Serdar Kütük, “Sezaryen sonrası normal doğumun güvenilirliği, yapılan çalışmalarla kanıtlanmış, bunun sonucunda tüm dünyada ve Türkiye’de tekrarlayan sezaryen sayıları azalmış, sezaryen sonrası normal doğum olgularının sayıları da hızla artmıştır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Sezaryan ameliyatında hasarlanan rahim duvarının, takip eden doğumlarda yırtılacağı varsayımı ile benimsenmiş olan ‘bir sezaryen hep sezeryan’ ilkesi, son yirmi yılda çürütülmüş ve gerekli teknik donanıma sahip kliniklerde, uygun hasta seçimi ile riskin yüzde 1’in altında olduğu ortaya konulmuştur. Özellikle batı literatüründen elde edilen veriler, daha önce bir sezaryen geçirmiş kadınlarda sezaryen sonrası normal doğum başarısının yüzde 60 ila 80 arasında değiştiğini göstermektedir. Avrupa’da sezaryen sonrası normal doğum uygulama oranı yüzde 29 ila 55 arasında değişirken Amerika ve Avustralya’da bu oran yüzde 12 ila 14 dolayındadır. Ülkemizde de sezaryen sonrası normal doğumun güvenli bir seçenek olarak sunulup uygulandığı durumlarda annelerin kabul oranları, yukarıda sıraladığımız diğer ülke kadınlarından farklı değildir.”

Doç. Dr. Mehmet Serdar Kütük, “Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı olarak anne adaylarımızdan gelen talebi yanıtlayabilmek için 2019 yılından itibaren sezaryen sonrası normal doğum ile ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Sezaryen sonrası normal doğum için hastanemize başvuran anne adaylarına tercihleri doğrultusunda; rehber olmak, eğitim imkanları sağlamak, kuşku ve korkularını gidermek, olası komplikasyonlarda müdahele etmek için destek oluyoruz. Kliniğimizin sezaryen sonrası normal doğum konusundaki ilk bir yıllık deneyimi, dünyadaki verileri doğrulamakta, sezaryen sonrası normal doğumun ülkemiz koşullarında da oldukça etkin ve güvenilir bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Elde ettiğimiz klinik deneyim ile sezaryen sonrası normal doğum başarısı ve komplikasyon riskini öngörmeyi amaçlayan ultrasonografik yöntemler ile web-tabanlı ‘SSVD başarı şansı hesaplayıcı’ uygulaması geliştirme çalışmaları halen devam etmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.





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