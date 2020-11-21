Türkiye Türkiye’de sokağa çıkma yasağı bu ilçede erken başladı

Türkiye’de sokağa çıkma yasağı bu ilçede erken başladı

Türkiye

Türkiye’de sokağa çıkma yasağı bu ilçede erken başladı

Tüm Türkiye’de corana virüs yeni tedbir kararları kapsamında bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağı, Denizli’nin Çameli ilçesinde erken başladı. Vatandaşların sokağa çıkmamasından dolayı ilçe hayalet şehri andırdı.

21 Kasım 2020, Cumartesi 19:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından, yeni tedbir kararlarını açıklamıştı. "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, uygulaması bugün akşam 20.00’da başlayacak. Ancak dün aşksam saat 20.00’da başlayan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlaması ile kafası karışık vatandaşların ne yapacağı konusunda tereddütleri yer aldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Çameli İlçesi’nde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulamasını genel yasak olarak anlayan vatandaşlar bugün dışarı çıkmadı. Dün genel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere koşan vatandaşlar marketleri boşalttı.

Sokağa çıkma yasağının bugün 20.00’da başlayacağını bilen vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında sokak ve caddelerde kimsenin olmadığını görünce şaşırdı. İlçede vatandaşların dışarı çıkmamasından dolayı yetkililerin uyarmaması da dikkatleri çekti. Anlaşılan o ki evde kal sağrısının sürekli yapıldığı pandemi döneminde yetkililerin bu durumdan memnun olduğu tahmin ediliyor.

Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, bugün akşam saat 20.00’da başlayacak sokağa çıkma yasağı sabah 10.00’da son bulacak, Pazar günü akşam 20.00’da başlayacak yasak sabah 05.00’da sona erecek.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bülent Arınç’ın çıkışına dair
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bir AK Partili’nin geçmiş muhasebesi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yavuz Selim Köşger'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı