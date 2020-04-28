Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Son 24 saatte 2392 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.
28 Nisan 2020, Salı 19:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:
Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.