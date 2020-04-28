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Türkiye Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye

Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Son 24 saatte 2392 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.

28 Nisan 2020, Salı 19:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.


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