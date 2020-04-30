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Türkiye Türkiye'de son 24 saatte 93 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 93 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Türkiye'de son 24 saatte 93 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Türkiye'de corona virüste son durumu paylaştı.

30 Nisan 2020, Perşembe 19:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:

Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım.


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