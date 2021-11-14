﻿﻿Dünyadaki diyabet görülme sıklığı uzmanlara göre “baş döndürücü bir hızla” artıyor. Türkiye’de yaklaşık 12 milyon insanın diyabet sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirten Türk Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz ise “Ülkemiz diyabet artış hızı en yüksek ülkelerden; halen, dünya ortalamasının iki katı, Avrupa ortalamasının üç katı yükseklikte. Her 10 yılda bir daha da katlanarak artmakta” diyor.

Diyabetin artışının en önemli nedeninin yaşam şekli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, şöyle devam ediyor:

“Hemen herkes için gelişen teknolojinin getirdiği yeni yaşam modeli, hareketsiz yaşam, hazır paketlenmiş gıdalarla beslenme ve yaşamın tamamını kapsayan düşük yoğunluklu stres, insanları aşırı kilo, yüksek insülin direnci ve Diyabet sarmalına sürüklüyor.

"ÜLKEMİZDE DİYABETLİLER HALA DİYABET OLDUĞU BİLİNCİNDE DEĞİL"

Diyabet ve diyabetin neden olduğu hastalıklar bugün dünyada numaralı ölüm nedeni içinde ilk sırada. Diyabet pandemisi ile ilgili 2021 yılında Türkiye’nin gündeminde acil çözüm bekleyen iki önemli konu var. Birincisi, diyabet konusunda toplumun bilinç düzeyi ve farkındalık oranı yüzde 35 oranında. Bu oran çok düşük ve insanlar içinde olduğu anaforun farkında değil. Bu nedenle özellikle hastalığın erken sürecinde, daha klinik semptomların başlamadığı gizli diyabet sürecinde, hastalığın önlenebileceği süreç atlanıyor. Ülkemizde diyabetlilerin halen üçte biri diyabet olduğunun bilincinde değil, ancak hastalığın ilerleyen dönemlerinde diyabet tespit edilebiliyor. Bu ihmal diyabetin organ hasarlarının artışına neden oluyor.”

Hürriyet