Ekonomi Türkiye'de tatil için İngilizlere müjdeli tarih!

Türkiye'de tatil için İngilizlere müjdeli tarih!

Ekonomi

Türkiye'de tatil için İngilizlere müjdeli tarih!

Daily Mail gazetesi ‘İngilizlere tatil morali’ diye verdiği haberde Türkiye’nin aşılı İngiliz turistlere ve negatif test gösterenlere mayıs ortasından itibaren seyahat izni verileceğine dair duyumların alındığını yazdı.

14 Mart 2021, Pazar 08:06 Son Güncelleme:
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Türkiye, diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte, İngiliz vatandaşlarının tatil için tercih ettiği rotaların başında geliyor. İngiltere’de koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni türünün tespit edilmesi üzerine Türkiye, aralık ayında adaya sınırlarını kapatmıştı. Aynı zamanda İngiltere de ülke dışına çıkmak isteyen vatandaşlarından seyahat gerekçesi için belge sunmalarını talep etmişti. Hürriyet'in haberine göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson, açılma dönemine ilişkin açıkladığı yol haritasında yurtdışı seyahatlerle ilgili tüm düzenlemelerin 17 Mayıs’a kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

HER YIL 2.5 MİLYON

Haziran ayı itibarıyla İngiltere’de tüm yetişkinlerin aşılanmış olması hedefleniyor. Her yıl 2.5 milyon İngiliz tatil için Türkiye’yi tercih ederken, testi negatif olan kişilerin Türkiye’ye giriş yapabileceği belirtildi. İngiliz turistlerin tercih ettiği bir diğer ülke olan İspanya da aşı pasaportu sistemine geçeceklerini açıkladı. Benzer şekilde Yunanistan, Mayıs ayının ortasından itibaren tatilcilere kapılarını açacağını duyururken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise 1 Mayıs itibarıyla aşı yaptıran kişileri ülkeye kabul edeceğini bildirdi.

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