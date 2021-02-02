Uluslararası tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan son aşama sonuçlarına göre, Rusya'nın Sputnik V aşısı, COVID-19'u önlemede yüzde 91,6 etkili oldu.

The Lancet'teki sonuçlara göre, aşı 21 bin 862 gönüllü üzerinde denendi ve etki oranı 91.6 olarak açıklandı. Denemede 60 yaş üzerindeki 2 bin 144 gönüllüde de aşının yüzde 91,8 etkili olduğu ve Sputnik V ile ilişkili olabilecek hiçbir ciddi yan etki bildirilmediği belirtildi.

Aşının, orta veya şiddetli COVID-19 vakalarına karşı yüzde 100 etkili olduğu da belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev "Rusya başından beri haklıydı" derken, verilerin çeşitli ülkelerdeki yetkililerle paylaşıldığını ve Avrupa Birliği'nde onay için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) sunma sürecini başlattıklarını söyledi.

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