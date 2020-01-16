Türkiye’de üretilen ilk hibrit ticari araç yola çıkıyor

Türkiye'nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Transit Custom PHEV'i Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde sergileyen Ford Otosan, etkinlik kapsamında test amaçlı olarak 2 adet aracın da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verileceğini duyurdu. Böylece araçlar Ford'un Valensiya, Köln ve Londra çalışmalarının ardından, Ford Otosan tarafından Ankara yollarında test edilecek.

“Akıllı Şehir” uygulamaları çerçevesinde geliştirilen “Temiz Ulaşım” projeleri kapsamında, Ford Otosan tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne test amaçlı verilecek 2 araçla hem kullanıcıların elektrikli araç deneyimleri gözlemlenecek hem de araçlardan alınacak veriler, Ford Otosan ürün geliştirme süreçlerinde kullanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise elektrikli araçlar ile taşımacılık hizmetleri verecek.

56 kilometreye varan sıfır emisyonlu sürüş sunan model, 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru menzil uzatıcı olarak kullanıyor ve toplam menzilini 500 kilometrenin üzerine çıkarıyor.

Transit Custom PHEV, 56 km'ye varan sıfır emisyonlu sürüş sunan model, 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru menzil uzatıcı olarak kullanıyor ve toplam menzilini 500 km'nin üzerine çıkarıyor. Transit Custom Plug-In Hybrid'in ön tekerleklerini 13,6 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya tarafından beslenen 92,9 kW gücünde bir elektromotor harekete geçiriyor. Şarj edilebilen 13,6 kWh kapasiteli batarya ile sıfır emisyonlu sürüşe imkân tanıyan gelişmiş şarj edilebilir hibrit mimari ise emisyonların azaltılmasına yardımcı oluyor.

Sistemin 2.7 lt/100 km yakıt tüketimi ve 60 gr/km CO2 emisyon salım değeri bulunuyor. Elektrikli hibrit paketin optimum tasarımı sayesinde araç 6.0 m3 yükleme hacmini koruyor ve 1130 kilogram taşıma kapasitesi sunuyor.

Transit Custom Plug-In Hybrid 240 Volt 10 amper ile elektrik şebekesinden 4,3 saatte, tip 2 AC araç şarjı kullanılarak ise 2,7 saatte şarj edilebiliyor. Ayrıca araç yavaşlarken veya fren anında oluşan kinetik enerji de elektrik enerjisine dönüştürülerek ilave enerji kaynağı olarak kullanılıyor.