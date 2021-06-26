Kısa süre önce A15s ile Türkiye’de üretime başlayan Oppo, bu yolculuğa Reno 5 Lite ile devam ediyor. Reno 5 Lite rakiplerine kıyasla daha ince, hafif ve zarif görünüyor. Gövde, renklerle hafifçe oynayan ve ilginç bir görsel efekt yaratan malzemeden yapılmış. Kasa hala parmak izlerini topluyor, ancak bunlar kolayca silebilir veya birlikte verilen kılıfı da takabilirsiniz. Ek olarak, kasa plastik olduğu için çizilmelere karşı biraz hassas. Ancak alüminyum çerçeve sağlam görünüyor.

Oppo Reno 5 Lite, oldukça hafif ve kompakt bir cihaz. Büyük ekrana rağmen, elde hantal durmuyor. 7.8 milimetre kalınlığındaki telefonun ağırlığı ise 172 gram. Arka panelde sol üst köşede kamera alanı yer alıyor. Bu yer dört sensöre ev sahipliği yapıyor. Kamera bloğunun sağında ise LED flaş bulunuyor. Panelin sağ altında ise Oppo logosunu görmek mümkün. Ön kısımda 6.43 inç büyüklüğünde ekran var. Ekran, telefonun ön panelinin yüzde 85,2’lik kısmını kaplıyor. Ekranın sol üst köşesinde ise ön kameranın yerleştirildiği yuvarlak delik mevcut. Parmak izi tarayıcısı da ekranın altında yer alıyor. Telefonun sağ kenarında güç butonu; sol kenarında ise ses kontrol tuşlarıyla SIM ve microSD kart yuvası bulunuyor. Alt kenarda ise 3.5 mm kulaklık jakı, USB-C girişi ve hoparlör yer alıyor. Hoparlörden gelen sesin yüksekliği ise ortalama seviyede.

Oppo Reno 5 Lite’da 6.43 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekran mevcut. Görüntü oranı 20:9 olan ekranın maksimum parlaklık seviyesi 430 nit. Ekranın renk gamı NTSC aralığının %96'sını kapsıyor. Koruma olarak da burada Corning Gorilla Glass 3 yer alıyor. Sonuç olarak, AMOLED sayesinde doygun renklere sahip, görüş açıları geniş, siyahların da derin olduğu bir ekran sizlere sunuluyor. Ayrıca ayarlardan mavi ışık filtresini açıp size uygun renk sıcaklığını ayarlayabilir ve menü için karanlık modu aktif hale getirebilirsiniz.

Oppo Reno 5 Lite’ın ekranıyla ilgili en önemli sıkıntı yenileme hızı. Çünkü Reno 5 Lite’ta 60 Hz yenileme hızı var. Günümüzde yüksek hızlı ekranlara sahip telefonların sayısı giderek artıyor. Bu da telefonda oyun oynamak isteyenlerin canını biraz sıkabilir.

Oppo, bu telefonda MediaTek Helio P95 işlemciye yer veriyor. Helio P95 işlemcide HyperEngine motoru da mevcut. Telefonda aynı zamanda 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza yer alıyor. microSDXC kart yuvası ile depolama alanını daha da genişletmek mümkün. Bu bileşenlerle telefon oldukça kararlı çalışıyor. Ekranlar arası geçişler pürüzsüz ve uygulamaların başlatma süresi de hızlı. Android 11 üzerinde kurulu ColorOS 11 kullanıcı arayüzü de epey hafif ve telefonu kasmıyor.

Oyun konusuna gelirsek, burada da herhangi bir sorun yok. Çoğu modern mobil oyun, maksimuma yakın ayarlarda çalışabiliyor. Evet, bazı oyunlar akıllı telefonu biraz ısıtabiliyor, ancak çok fazla değil. Ayrıca, akıllı telefonun tüm kaynaklarını bir oyuna yönlendirmek için modunu kullanabilirsiniz. Bağlantı açısından ise burada Bluetooth 5.1, çift bantlı Wi-FI v802.11 a/b/g/n/ac ve temassız ödemeler için NFC var. Yeni nesil 5G için destek eksikliğine işaret etmeliyim.

Oppo Reno 5 Lite, 4310 mAh pille ayakta duruyor. Akıllı telefonda Oppo’nun 30W VOCC 4.0 Hızlı Şarj teknolojisi de mevcut. Ortalama yoğunluklu bir kullanımda Reno 5 Lite’ın pili bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Kullanımın artması, oyun oynamak ya da video izlemek derken telefonu her günün sonunda şarj etmek gerek. Kutudan çıkan 30W şarj adaptörü pili, yüzde 0’dan yüzde 100’e yaklaşık bir saatte doldurulabiliyor. 34 dakikalık şarjın ardından pilin doluluk oranı yüzde 50’ye çıkıyor.

Oppo Reno 5 Lite’ın arkasında dörtlü kamera sistemi bulunuyor. 48 MP ana sensöre, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ana 48MP kamera çoğu senaryoda iyi performans gösteriyor. Sensör, neredeyse hiç gürültü veya bozulma olmadan büyük miktarda ayrıntı yakalayabiliyor. Renkler genellikle iyi temsil ediliyor, ancak bazen aşırı doygun görünebilir. Yalnızca sosyal ağlarda fotoğraf yayınlamak istiyorsanız, Reno5 Lite işinizi mükemmel bir şekilde yapabilir. Fotoğraflar ayrıca geniş bir dinamik aralığa ve ayrıntılı gölgelere sahip.

AI etkinleştirilmediğinde renkler doğal kalıyor. Karanlık sahnelerde gece modu size epey yardımcı olabilir. Ancak, statik nesneleri fotoğraflarken en iyi sonuçları alacağınızı unutmayın. Geniş açılı kamerayı kullanırken de oldukça iyi fotoğraflar elde edebilirsiniz. Kalitede hafif bir düşüş fark edebilirsiniz. İyi aydınlatma koşullarında, görüntüler iyi ve yeterli dinamik aralık görülebiliyor. Cihazın önünde ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir kamera var. Bu kamerayla çekilen fotoğraflar sosyal medya kullanımı oldukça yeterli. Telefonun en büyük avantajlarında biri video kayıt özelliği. Videoları 30 fps'de 4K ve Full HD olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca Full HD modunda ağır çekim kayıt fonksiyonundan da yararlanmak mümkün.

Kısaca Oppo Reno 5 Lite, ortalama bir akıllı telefon kullanıcısının ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilir. Günlük işlerinizde size yardımcınız olabilecek modern bir akıllı telefona ihtiyacınız varsa Reno 5 Lite’a bakabilirsiniz.