Türkiye’de üretilen TCL 20 SE kullanıcılara sunuldu

TCL şu anda akıllı telefon pazarında çok büyük bir isim değil ama yavaş yavaş büyüyor. TCL 20 SE ise şirketin Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefon. Kutunun alt kısmına bakınca da ‘Türkiye’de üretilmiştir’ yazılı etiketi görebiliyorsunuz. TCL 20 SE, oldukça sağlam bir cihaz. Küçük elli kullanıcılar da bu telefonu rahatça kullanabilir. Bunun nedeni, telefonun kenarlarının kavisli olması, bu nedenle parmaklarınızı kolayca telefona sarabilirsiniz. Telefon oldukça standart şekilde tasarlanmış, altta 3,5 mm kulaklık jakı, üstte USB-C bağlantı noktası, sağ kenarda güç düğmesiyle ses seviyesi düğmeler ve sol tarafta Google Asistan düğmesi yer alıyor. Plastik arka kısımda parmak izi sensörü ve TCL logosu ile birlikte kamera lensleri var ve bunlar her zamanki gibi hafifçe dışarı çıkıyor. Arka kısım parlak olduğundan parmak izi mıknatısı denebilir. Ancak bunları kolayca silebilirsiniz. TCL 20 SE, parmak izleriyle kaplı olmadığında oldukça iyi görünümlü bir telefon. Ucuz hissettirmeden oldukça şık görünüyor. Çift hoparlör de sesi kesmeden video izleyebileceğiniz anlamına geliyor. Baslar orta seviyede olsa da odanızdayken müzik dinlemek için yeterli.

TCL 20 SE, üst merkezde öne bakan kamera ile 6.82 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran 720 x 1640 piksel çözünürlüğünde. Hareket halindeyken video izlemek için iyi tasarlanmış ve uygun büyüklükte. Böylece ekran olup bitenleri kaçırıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Ekranda, TCL'in NXTVISION teknolojisi de kullanıldı. Teknoloji, izlediğiniz içeriğin kalitesini yükselterek birçok videonun normalden daha iyi görünmesini sağlıyor. Telefonunuzu düzenli olarak Netflix veya YouTube izlemek için kullanıyorsanız bu anlamda oldukça iyi bir telefon.

TCL 20 SE, dört adet arka kamerayla birlikte geliyor. Bunlar 16MP f/1.8 ana, 5MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 makro ve 2MP f/2.4 derinlik kamerası. Ön tarafta ise 8MP f/2.0 selfie kamerası bulunuyor. Burada biraz derinlik ve renk eksikliği olsa da yeterli ışık altında detaylar iyi şekilde ortaya çıkıyor. Canlı çiçeklerin fotoğraflarını çektiğinizde, yeterince hoş görünseler de biraz derinlikten yoksunlar. Portre modunun kullanılması da odaklanmaya pek yardımcı olmuyor. Arka planla öndeki süjenin sınırlarının ayrılması konusunda biraz sorun var. Düşük ışıktaki çekimlerde grenlenme düşük olsa da, harekete bağlı bulanıklık etkisi görülebiliyor. Bu nedenle çekim yaparken mümkün olduğunca telefonu sabit tutmaya çalışın. Kamera uygulaması yapay zeka destekli sahne tanıma moduna da sahip. Bu, kamerayı doğrulttuğunuz sahneye bağlı olarak görüntü ve renk ayarlarını otomatik olarak yapıyor. Video çekimi 1080p 30 fps ile sınırlı. Fiyatına göre performans iyi denilebilir. Anlık sosyal medyada paylaşacağınız videolar çekmek istiyorsanız, buradaki kameralar yeterli olacaktır.

TCL 20 SE çok hızlı bir telefon değil. Facebook veya Netflix gibi uygulamaları burada hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Snapdragon 460 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası günlük işleri yerine getirmesi için telefona yeterli gücü sağlayabiliyor. Depolama alanını genişletmeniz gerekiyorsa burada microSD kart yuvası size yardımcı olabilir. 256 GB’ye kadar kapasiteye sahip kartlarla depolama alanını artırabilirsiniz. Oyun konusunda da TCL 202 SE, ortalama performans sunuyor. PUBG Mobile veya Call of Duty: Mobile gibi oyunları çok akıcı olmamakla birlikte orta seviyede oynayabilirsiniz. TCL 20 SE'nin 5.000 mAh pil kapasitesi normal yoğunluklu kullanımda iki güne varan çalışma süresi sunuyor. Telefonun kutusundan çıkan 18W şarj adaptörüyle de ortalama sürede şarj edebilirsiniz. Burada kablosuz şarj ise ne yazık ki yok.

Kısaca Türkiye’de üretilen TCL 20 SE, standart bir tasarımla geliyor. Kullanılan malzemesi plastik olsa da sıradan değil. 720p çözünürlüğe rağmen, ekran fiyatına göre iyi bir görsel deneyim sunuyor. Snapdragon 460 işlemci, günlük işler için yeterli performans sunuyor, ancak fazlasını beklememek gerekiyor. 5000 mAh kapasiteli pil ile de iki güne varan çalışma süresi elde edebilirsiniz. Android 11 ve TCL UI yazılımı da iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kamera konusunda da günlük hayatınızdan anları sosyal medyada paylaşmak isterseniz, TCL 20 SE sizin için yeterli olacaktır.