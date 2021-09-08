Tecno Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de telefon üretim tesisi kurdu ve geçtiğimiz Haziran ayında tesisin açılışını yaptı. Tecno Mobile’ın İstanbul Pendik’teki tesisinde üretilen ilk yerli üretim telefonu TECNO CAMON 16 satışa sunuldu.

Tecno telefonun tasarımında görsellikten ziyade işlevselliğe önem verdiği söylenebilir. 9.2 mm kalınlığında olan ve hafif yapıdaki Camon 16, 6.8 inç’lik büyük bir ekranla geliyor. IPS LCD ekran panelini kullanan model, yüzde 83.2 ekran/gövde oranına sahip ve 720x1640 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ekranın çerçevelerinin 2021’de çıkan diğer telefonlara kıyasla biraz daha kalın olduğu söylenebilir. Alt kenar çerçevesinin diğer üç kenar çerçevesine daha kalın olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Hafif kavisli arka panel, parlak bir kaplamaya sahip. Plastik kasa, bu parlak görünüm ve kavisli yapısı sayesinde üst segment cihazlara benziyor. Bu arka panelin parmak izlerini biraz fazla gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Parmak izlerinden rahatsız olanlar için telefonun kutusundan şeffaf bir kılıf çıktığını da söyleyelim. Sol kenarda çift nano SIM ve microSD kart tepsisi; sağ kenarda ise güç butonu ve ses kontrol tuşları yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı cihazın arkasına yerleştirilmiş.

Tecno Camon 16’da 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. 720 x 1640 piksel çözünürlüklü IPS LCD panelin piksel yoğunluğu ise 263 ppi. Bu ekranla Netflix ve YouTube’taki zevkle izleyebilirsiniz. Telefon MediaTek’in Helio G70 yonga setinden güç alıyor. Buna 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Telefonun depolama alanı microSD kart desteğiyle genişletilebiliyor. Camon 16 bu donanımla, günlük standart görevleri yerine getirme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Akıllı telefon sosyal medya uygulamalarını kullanırken, e-posta kontrol ederken, internette gezinirken veya video izlerken bir takılma olmuyor. Telefon, modern oyunların büyük bir kısmında da pürüzsüz bir performans sunuyor. Ancak sistem kaynaklarını yoğun biçimde kullanan ve güçlü bir teknik donanım bekleyen oyunlarda bazen teklemeler ve kasılmalar görülebiliyor. Cihaz aynı zamanda Android 11 tabanlı HIOS arayüzü ile karşımıza çıkıyor. HIOS, Android işletim sistemi üstüne kurulu bir yazılım ve Android telefonlarda farklı bir deneyim sunuyor.

Telefonda 5000 mAh büyüklüğünde pil var. Bu pil 6.8 inç ekranlı telefonu gün boyunca çalışır tutmak için yeterli performansı sergiliyor. Telefon, 18 dakika içinde yüzde 20 doluluk oranına ulaşabiliyor. Pilin doluluk oranı 27 dakika içinde yüzde 50’ye, 30 dakikada ise yüzde 57’e ulaşıyor. Tam şarj için 1 saat 25 dakikaya ihtiyaç duyuluyor.

Telefonun ana kamerası 64 MP çözünürlüğe sahip. Bu lense ek olarak 2 MP makro çekim, 2 MP bokeh ve 2 MP yapay zekaya yardımcı lens yer alıyor. Ana lens ile 2K 30 FPS video kaydı yapılabiliyor. Ön kamera olarak 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı bir sensör kullanılıyor. Yapay zeka ile sahne tanıma, gece modu, gece portresi, 120 FPS ağır çekim video kaydı, yapay zeka güzelleştirmesi, videoda bokeh ve animoji özelikleri kullanıcılara sunuluyor. Ana kamerayla çekilen fotoğraflar başarılı ve sosyal medya paylaşımları için yeterli. Ön kamera ile de uygun ışık koşulları altında kaliteli selfie’ler çekebilirsiniz. Ön kamera, portre modu ve güzelleştirme efektleriyle de destekleniyor.

Kısaca telefon oldukça şık bir formda ve ortalama bir akıllı telefon kullanıcısının işlerini fazlasıyla görecek bir performans sergiliyor. Ekranın büyüklüğü de onu multimedya içerik tüketimi ve oyun oynamak için uygun bir cihaz haline getiriyor. Dörtlü kamera sisteminin performansının da ortalamanın üstüne çıkamadığını belirtmekte fayda var. Günlük standart işlerini karşılayacak büyük ekranlı bir telefon arayanlar Tecno Camon 16 modeline bir göz atabilir.