Türkiye’de uzaktan eğitim başlıyor

İlkokul, ortaokul ve liselerde 16-30 Mart 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki haftalık bu sürenin ilk haftasında öğrenciler evlerinde istirahat ederek geçirirken, 23 Mart’tan itibaren ise uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını belirtmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Fatih Projesi kapsamında online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA), tüm ders içeriklerini internet üzerinden sunuyor. MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, www.eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. "Öğrenci", "Öğretmen" veya "Veli" olarak giriş yapılabilen EBA platformuna ayrıca cep telefonlarına indirilebilen mobil uygulamayla da ulaşılabiliyor.

Çocuğunuzu takip edebileceksiniz

EBA’da öğrenciler için öğrenciye göre özelleştirilmiş öğrenme ortamı ve ara yüz, öğrenciye özel takvim, destek yayınlar ve kaynaklar, kontrolden geçirilmiş oyunlar, tüm ders içeriklerine tek yerden erişim, derslerde öğrenilenleri evde tekrar etme, soru ve sınav bankası, öğretmen desteğine okul dışında erişim gibi hizmetler sunulurken; veliler için de öğrencinin akademik takibi, çocuğun sınav tarihlerini ve çalışmalarını takip etme imkanı, sistem tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporlarla çocuğun gelişimini takip etme ve çocuğun konulardaki performansını izleme gibi imkanlar sağlıyor.

Öğretmenlere bütün ders içeriklerine tek yerden erişme imkanı sağlayan EBA, öğretmenler için ayrıca MEB öğretim programıyla uyumlu içerik ve soru havuzları, etkileşimli tahtalara özel ders içerikleri, öğrencilerinizi izleme ve destekleme, sınıf ve öğrenci bazında detaylı gelişim raporları, akıllı önerme ile öğrencilerin eksiklerine özel içerik yönlendirmeleri, ödev, faaliyet, tartışma ve projeler gönderme imkanı, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek için kurslar ve programlar ile uzaktan eğitim ortamı gibi hizmetler sunuyor.

İHA