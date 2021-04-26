Obilet.com, pandemi ile şekillenen seyahat tercihlerine ilişkin ilk çeyrek verilerini açıkladı. Elde edilen verilere göre, tüketicilerin seyahat bileti alımında online kanallara yöneliminde ciddi artış olduğu gözlendi. Aynı dönemde tüketicinin en fazla seyahat etmeyi tercih ettiği bölgeler ise Türkiye’de İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa olurken; yurt dışında ise Balkan ülkeleri ve Azerbaycan oldu. 2021’in ilk üç ayında otobüs bileti alışverişlerinde kadın ve erkek kullanıcı oranı Türkiye genelinde yarı yarıya seyretti. Otobüsle yolculuk en çok 18-34 yaş, uçakla yolculuk ise 25-40 yaş arasındaki kullanıcılar tarafından tercih edildi.

HAZİRAN AYINDA TALEP ARTACAK

Tüketicilerin pandemi döneminde online kanallara yönelik ilgisinin arttığını aktaran Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, “2020 yılında hayatımıza giren Kovid-19 birçok değişimi beraberinde getirdi. Son dönemde hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve tüketicilerin fiziksel temastan kaçınması nedeniyle özellikle otobüs bileti alımlarında online kanallar daha çok tercih edilir oldu. Ayrıca, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının özel araçla seyahatleri de kapsaması nedeniyle şehirler arası seyahatlerde uçak ve otobüse doğru bir kayış oldu. Aşılanan kişi sayısının da artacak olmasını dikkate alarak; haziran ayı itibarıyla seyahatlerde artış yaşanacağını öngörüyoruz" dedi.







