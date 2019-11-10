Hülya ÇAYLAK / POSTA

Almanya merkezli yüz yıllık iklimlendirme çözümleri üreticisi Viessmann Group, Türkiye’de faaliyetlerine başlamasının 25’inci yılını kutladı. 25’inci yıl için Türkiye’ye gelen şirketin CEO’su Maximilian Viessmann, Türkiye’nin şirketin geleceği için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Türkiye ekonomisinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk-Alman ortaklığı

Şirketin 12 bin çalışanı ve 2.5 milyar Euro’luk cirosu olduğunu söyleyen Maximilian Viessmann, “İklim değişikliği sorununu hep birlikte ele almalıyız. Bu doğrultuda hem Türk hem de Alman hükümetleri karbondioksit emisyonlarını azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımını artırma konusunda ortak çaba göstermek için taahhütte bulundu. Bizim de amacımız gelecek nesiller için yaşam alanları tasarlamak” diye konuştu.

Yerli üretici oldu

Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik ise 2013’te 20 milyon Euro’luk yatırımla kurdukları Manisa’daki fabrika ile hem iç pazara hem de Avrupa pazarına satış yaptıklarını belirterek, “Yani yerli üretici ve ihracatçı kimliği kazandık. Üretimden satışlarımız her yıl yüzde 15 artıyor. Türkiye’de konsolide ciromuz ise 100 milyon Euro’nun üzerinde” dedi.

Mevsim sıcak kombi satışı düştü

Kombi pazarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Celalettin Çelik, şunları söyledi: “2019’da 1 milyon adetlik kombi pazarında yüzde 20 daralma bekliyoruz. 2020’de sektör yeniden büyür.

Bunda faizlerin düşmesiyle birlikte konut satışlarında yaşanan artış etkili olacak. Kombi sektöründe kasımaralık ayları satışların arttığı en hareketli aylardır. Ancak bu yıl havaların da mevsim normallerinin çok üzerinde sıcak geçiyor olması nedeniyle beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı.”