Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), 2020 yılına ait akıllı telefon satış miktarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'de geçen yıl, 10 milyon 500 bin adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, 2019 yılında 10 milyon 600 bin adet olarak gerçekleşmişti. Rakamlar aynı olsa da vatandaşın cebinden çıkan para, 2019 ile 2020 yılları arasında 1.000 TL artış gösterdi.

Vatandaşlar, 2020 yılında cep telefonları için 3.600 TL ödeme yaptılar. 2019 ve önceki yıllarda bu miktar, 2.400 TL seviyelerindeydi.

2020 yılında ürün fiyatlarının artması ve ürüne ulaşmanın zorlaşması nedeniyle kayıt dışılık oranında yükseliş oldu. Bu bağlamda da yüzde 20 gibi bir pazar payı daha olduğu ifade edildi. Buna kayıt dışı cihaz satışları da eklendiğinde, 2020 yılı için toplam satış miktarının 12 milyon seviyelerine ulaşacağını belirtildi.

6.5-7 inç ekranlı modeller tercih ediliyor

En çok tercih edilen ekran boyutları da açıklandı. Açıklamaya göre 6,5 ila 7 inç arasında ekrana sahip modeller, 2020 yılında çok fazla tercih edildi.

2019 yılında yüzde 4 olan tercih oranının 2020 yılında yüzde 30 artarak yüzde 34 seviyesine ulaştığını ifade edildi. Elbette bunun temel nedeni, 2020 yılında piyasaya sürülen telefonların neredeyse tümünün 6 inçten büyük ekrana sahip olmasından kaynaklanıyor. Kısacası tüketici istemese de bu boyutlarda telefon almaya mecbur kalıyor.











