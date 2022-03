Türkiye’deki bilgisayar üretiminin yüzde 80’i o markaya ait!

Türkiye’deki bilgisayar talebinin %10’unu karşılayan Casper, bilgisayar üretiminde 200 milyona yakın konfigürasyonu gerçekleştiriyor. Marka anakart üretimini de gerçekleştirdiği teknoloji üssünde Türkiye’deki bilgisayar üretiminin %80’ini karşılıyor.

Üretilen Bilgisayarların %37’si Gaming Bilgisayarlar

Bireysel, gaming ya da kurumsal fark etmeksizin bilgisayarlara her an her yerde ihtiyaç duyuluyor. Özellikle son yıllardaki belli alanlara yönelik güç ve performansa sahip kişiye özel bilgisayar üretimi ise ciddi artış gösteriyor. Sadece siparişe uygun üretime geçen Casper’ın geçen yıl ürettiği bilgisayarların %80’ini laptoplar, %20’sini de masaüstü bilgisayarlar oluşturdu. Son 10 yılda yaklaşık 2 milyon adet bilgisayar üretiminin gerçekleştiği, geçen yıl üretilen bilgisayarların %37’sini gaming bilgisayarlar oluştururken, notebook segmentinde gaming versiyon satış oranı ise %42 olduğu belirtildi.