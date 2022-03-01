Türkiye’deki bilgisayar üretiminin yüzde 80’i o markaya ait!
Kimi zaman işler kimi zaman da oyun oynamak için ihtiyaçları karşılayan bilgisayar üretiminde sınırlar zorlanıyor. Bilgisayar kullanımı ihtiyaçlara göre şekillenebiliyor. Kimileri için çok güçlü ekran kartına sahip bilgisayarlar gerekiyorken, kimileri için de depolama ya da işlemci önem arz ediyor.
01 Mart 2022, Salı 17:35 Son Güncelleme:
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Türkiye’deki bilgisayar talebinin %10’unu karşılayan Casper, bilgisayar üretiminde 200 milyona yakın konfigürasyonu gerçekleştiriyor. Marka anakart üretimini de gerçekleştirdiği teknoloji üssünde Türkiye’deki bilgisayar üretiminin %80’ini karşılıyor.
Üretilen Bilgisayarların %37’si Gaming Bilgisayarlar
Bireysel, gaming ya da kurumsal fark etmeksizin bilgisayarlara her an her yerde ihtiyaç duyuluyor. Özellikle son yıllardaki belli alanlara yönelik güç ve performansa sahip kişiye özel bilgisayar üretimi ise ciddi artış gösteriyor. Sadece siparişe uygun üretime geçen Casper’ın geçen yıl ürettiği bilgisayarların %80’ini laptoplar, %20’sini de masaüstü bilgisayarlar oluşturdu. Son 10 yılda yaklaşık 2 milyon adet bilgisayar üretiminin gerçekleştiği, geçen yıl üretilen bilgisayarların %37’sini gaming bilgisayarlar oluştururken, notebook segmentinde gaming versiyon satış oranı ise %42 olduğu belirtildi.