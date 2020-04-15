Türkiye’deki Facebook ve Instagram kullanıcıları da artık videolarında müzik paylaşabilecek, hikayalerinde müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli kreatif araçlara erişebilecek ve profillerine şarkı ekleyebilecekler. Facebook’un müzik yayıncılığı toplulukları ve kuruluşlarının yanı sıra Türkiye’deki plak şirketleri ve distribütörlerle yaptığı yeni ortaklıklar sayesinde hayata geçirilen bu özellikler, Facebook uygulamalarında müzik üzerinden bağlantı kurmamızı ve kendimizi ifade etmemizi sağlayacak.





Facebook ve Instagram'a gelen yeni özellikler

Facebook ve Instagram hikayelerinde müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri: 39 milyon şarkıdan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayemizde paylaştığımız fotoğraf ve videolara müzik ekleyebileceğiz. Paylaştığımız şarkının sözleri mevcutsa otomatik olarak hikayede belirecek. Biz de bu sözlerin animasyonunu ve yazı stilini değiştirerek çıkartmalara benzer şekilde döndürüp boyutunu ayarlayabileceğiz. Profilde müzik: Facebook profilimizdeki yeni müzik alanına müzikli videolar ekleyebilecek ya da profilimizin en üstüne istediğimiz şarkıyı sabitleyebileceğiz. Müzik soruları çıkartması: Arkadaşlarımız soru çıkartmasına müzik kütüphanesinden seçtiği bir şarkıyla cevap verebilecek ve bu cevaplar hikayelerde paylaşılabilecek. Şarkı paylaşmak, iletişim kurmak için her zaman güzel bir yoldu. Artık hepimiz Instagram üzerinden şarkı listesi oluşturup ruh halimizi ifade etmek için fikir alışverişi yapabileceğiz.







