Türkiye’deki ilk otonom sürüş testleri İstanbul’da başladı

Elektrikli ve otonom araçlar için yazılımlar ve akıllı çözümler geliştiren Eatron, Türkiye’deki ilk sürücüsüz otomobil test sürüşlerine başladıklarını duyurdu. Çalışmalarını hem İngiltere Warwick’te hem de İTÜ ARI Teknokent’te sürdüren şirket, yapılan otonom sürüş testleri kapsamında İstanbul’da otonom sürüş yazılımına sahip 2 araç ile yol testleri gerçekleştirdiklerine işaret etti. Seri üretim elektrikli ve otonom araçlar için güvenli yapay zeka tabanlı akıllı yazılım ürünleri geliştirdiklerini belirten şirket CEO’su Dr. Umut Genç, yakında 3. seviye otonom sürüş teknolojilerinin çalışmalarına da başlayacaklarını dile getirdi.

Genç, konuya ilişkin açıklamasında “Şu anda iki araç ile testlerimizi yapıyoruz. Bizim otonom sürüş için geliştirdiğimiz yazılımın ismi, Otoban Otopilotu. İsimden anlaşıldığı gibi, genel olarak otobanlarda testler gerçekleştiriyoruz. Yazılımlarımızı ve özelliklerini, sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Testlerimiz de doğal olarak devam ediyor” ifadelerine yer verdi. Şirket CEO’su ayrıca, İstanbul’un otonom sürüş geliştirme çalışmalarında oldukça zorlu bir test sahası sunduğunun da altını çizdi. Yazılım geliştirme çalışmalarının önemli bir kısmını İstanbul’da gerçekleştirdiklerini ifade eden Genç, “İstanbul, büyükşehir trafiği açısından da önemli bir test seviyesi. Trafik yoğun ve karşınıza çıkan senaryolar çok çeşitli. Doğal olarak İstanbul’da başarılı şekilde çalışan bir otoban otopilotunun, Avrupa’nın diğer şehirlerinde de iyi çalışacağına inancımız tam” dedi.

Dr. Umut Genç ayrıca, otonom sürüş seviyelerine ilişkin açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi: “İlk aşamada seviye 1 dediğimiz yazılım, ya direksiyonu ya da hızlanmayı, yani gaz ve freni kontrol ediyor. Mesela öndeki arabayı takip eden hız sabitleme sistemi, seviye 1’dir. Sürücü, direksiyonu yönlendirir; ancak gaz ve frene basması gerekmez. Seviye 2’de otonom yazılım, hem öndeki arabayı takip ediyor hem de direksiyonu kontrol ediyor. Seviye 2’de sorumluluk halen sürücüdedir. Seviye 3’te ise sorumluluk araçta, yani şirkette oluyor. Seviye 3’te, sürekli yola bakmanıza gerek yok; mesela, telefonunuzla oynayabilirsiniz. Ancak kulağınız araçta olacak; çünkü araçtan uyarı sinyalini aldığınızda tehlikeli bir durum olduğu ve 10 saniye içerisinde direksiyona geçmeniz gerektiği anlamına geliyor. Seviye 4’te ise artık kulaklığı takıp film bile izleyebilirsiniz. Belli bölgelerde ve semtlerde araç; bütün sürüşü kendi yapıyor, yolcular için hiçbir sorun yok. Seviye 5 ise her yerde ve her zaman, tamamen tam otonom sürüş anlamına geliyor.”

Bununla birlikte; şirket CEO’su, özellikle robot taksi projeleri üzerinde çalışan kurumların 4. seviye otonom sürüş teknolojisine ulaşmaya çalıştığını dile getirdi. Belli şehir merkezlerinde robot taksi uygulamasının başlatılmak istendiğini belirten Genç, konuyla ilgili olarak “Şu anda biz, seviye 2+ yaptık. Bizim yaptığımız yazılımda, araç hem direksiyonu kontrol ediyor hem de freni ve gazı kontrol ediyor. Tam otomatik olarak şerit değiştirebiliyor. Mesela öndeki araç çok yavaşladığında, sol taraf uygunsa kendi uygun bulduğu zaman şerit değiştiriyor ve sonra tekrar orta şeride dönebiliyor. Yapay zeka tabanlı yazılım, otomatik olarak buna karar veriyor. Seviye 2+ olduğu için bu araçta yine sorumlu sürücü oluyor” ifadelerini kullandı.

Yakın bir gelecekte 3. seviye otonom sürüş teknolojisinin çalışmalarına da başlayacaklarına işaret eden Eatron CEO’su, daha sonra sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Pazarda talep var. Gelecek 5 yılda robot taksi uygulamalarını, Amerika ve Avrupa’nın belli şehirlerinde göreceğiz. Türkiye gibi trafiğin daha zorlu olduğu ülkelerde, 10 yıl içerisinde robot taksiler olabilecek. Seviye 2 otonom sürüş yazılımlarımız, seri üretim araçlarda 2022 yılından itibaren kullanılmaya başlanacak. Seviye 3 yazılımlarımızın ise 2023 yılında seri üretime gireceğini öngörüyoruz. Test çalışmalarımız, hem Türkiye’de hem de İngiltere’de devam ediyor. Tabii İngiltere’de trafiğin yönü farklı. Yazılımımızın hem sağdan akan trafikte hem de soldan akan trafikte başarılı olarak çalışabildiğini görmek bizler için önemli.”