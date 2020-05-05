Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye'deki zorunlu deprem sigortası oranlarını açıkladı.

Güler, "İstanbul’daki konutların yüzde 67’si zorunlu deprem sigortasına sahip. Yüzde 33’lük kısmın halen zorunlu deprem sigortası bulunmamakta. İstanbul’daki poliçe adedi de 2,5 milyona ulaştı. Bu iyi bir oran ve daha da artmasını arzu ediyoruz" dedi.

Elazığ ve Malatya depreminin ardından kurum olarak yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Güler, "Elazığ'da 123 bin konuttan 43 bin tanesinde sigorta bulunuyor. Yani toplam konutun yüzde 35'i sigortalı. Malatya'ya baktığımızda 165 bin konutun 63 bin tanesinde zorunlu deprem sigortası var. Yüzde 38 oranında bir sigortalılık mevcut.

Hasar ihbarlarını alıyoruz, buna ilişkin veriyi hasar tespitlerinin tamamlanmasından sonra söyleyebileceğiz. Biz DASK olarak halihazırda 7 bin 500 civarı ihbar almış bulunmaktayız" dedi.

Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası oranının ise yüzde 54 seviyesinde olduğu açıklandı. Güler, mevcut 17 milyon 682 bin konutun 9,5 milyonunun zorunlu deprem sigortasına sahip olduğunu bildirdi.



