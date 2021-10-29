Haberler Kültür & Sanat Haberleri Türkiye’deki komedi senaryoları kötü yazılıyor – Zeynep Gülmez’le oyunculuk üstüne Türkiye’deki komedi senaryoları kötü yazılıyor – Zeynep Gülmez’le oyunculuk üstüne Kültür & Sanat Yeşil Deniz, Parmaklıklar Ardında ve Alemin Kralı gibi dizilerle akıllara kazınan oyuncu Zeynep Gülmez ile Türkiye’deki oyunculuk anlayışı ve oyunculuk sektörü üzerine konuştuk. 29 Ekim 2021, Cuma 10:04 Son Güncelleme: 29.10.2021 10:05 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ zeynep gülmez oyuncu oyunculuk Parmaklıklar Ardında Alemin Kralı Yazarlarımızdan Neye şaşırdınız bu kadar? Şirin Sever Avrupa'nın en şık şehri: Milano Burak Akkul ‘Nefes’ dans projesi Akbank Sanat’ta Gözde Hatunoğlu Hiç botoks yaptırmamış bir oyuncu; Hatice Aslan Şule Özdemir Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi? Bengisu Özkes Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar Ayça Okay Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş Gülüm Dağlı Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak Gizem Şeho BUNLARI DA OKUYUN Gigi Hadid ve Zayn Malik birlikteliği sona erdi Adet döneminde öksürük ve nefes darlığı oluyorsa... Yargı’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kim vuruldu? Mustafa Üstündağ oğlunun dişini yüzük yaptırdı Bülent Ersoy'a büyük tepki!