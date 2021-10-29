Kültür & Sanat Türkiye’deki komedi senaryoları kötü yazılıyor – Zeynep Gülmez’le oyunculuk üstüne

Türkiye’deki komedi senaryoları kötü yazılıyor – Zeynep Gülmez’le oyunculuk üstüne

Kültür & Sanat

Türkiye’deki komedi senaryoları kötü yazılıyor – Zeynep Gülmez’le oyunculuk üstüne

Yeşil Deniz, Parmaklıklar Ardında ve Alemin Kralı gibi dizilerle akıllara kazınan oyuncu Zeynep Gülmez ile Türkiye’deki oyunculuk anlayışı ve oyunculuk sektörü üzerine konuştuk.

29 Ekim 2021, Cuma 10:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Burak Akkul
Avrupa'nın en şık şehri: Milano
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
‘Nefes’ dans projesi Akbank Sanat’ta
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Hiç botoks yaptırmamış bir oyuncu; Hatice Aslan
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diyarbakır Surları ihtişamlı kapılarına kavuştu