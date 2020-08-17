İşte, yaşanan bu depremler hepimize dayanıklı binalar yapmak ve depremin yıkıcı etkilerine karşı Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ile güvence sağlamak gerektiğini hatırlatıyor. Ancak bunu pek umursamıyor gibiyiz. Çünkü ülke bazındaki konutların sadece yüzde 55’inin zorunlu deprem sigortası (ZDS) yani DASK yaptırmış durumda.

DASK poliçenizi yenilemeyi unutmayın

SigortaMedya internet sitesinde yayınlanan haberde zorunlu deprem sigortası konusunda daha alacak çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Evet deprem kendini unutturmuyor. Daha yeni Ağustos’un ilk günlerinde Malatya’nın Pütürge’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem yüreğimizi ağzımıza getirmişti. Gerçekleşen depremler olası bir “Marmara Depremi’ni tekrar yaşayacak mıyız?” sorusunu da akıllara getiriyor. Uzmanlar, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) yönetimi ve sigorta şirketleri ise vatandaşı önlem almaları, depreme karşı hazırlıklı olmaları konusunda sürekli uyarıyor. Depreme hazırlıklı olmanın iki yolu var: Depreme dayanıklı binalar yapmak ve depremin yıkıcı etkilerine karşı evlerimizi teminat altına alan Zorunlu Deprem Sigortası’na (ZDS) sahip olmak. Dönemi geldiğinde sigorta poliçesini yenilemeyi de unutmamak gerekiyor tabii.

Sigortanızı güvenli kanallardan alın

Sigortayı güvenilir kanallardan yaptırmak gerektiğini üzerine basarak söylemek isteriz. Çünkü sahte deprem poliçeleri, vatandaşın sonradan mağduriyet yaşamasına neden olabiliyor. Deprem poliçelerinin üzerinde DASK logosu, seri numarası ve zemininde mavi renkte DASK filigranının bulunması gerekiyor. Poliçenin geçerli olup olmadığının kontrolü için, www.dask.gov.tr internet sitesinden ad-soyad, poliçe numarası girilerek sorgulama yapılabiliyor. Ayrıca poliçeler düzenlendiğinde sigortalılara poliçenin düzenlendiğine dair SMS gönderiliyor.

DASK’ınızı 5 taksitte ödeyebilirsiniz

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) geçtiğimiz aylarda üye şirketlerine gönderdiği yazıyla, DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsil etmelerini tavsiye etmişti. Yazıda “Genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir” denilmişti.

DASK sorgulaması nasıl yapılır?

Online DASK poliçe sorgulaması için e-Devlet ya da DASK web sitelerinden yararlanabilirsiniz. Hangi bilgiler doğrultusunda sorgulama yapacağınız, edineceğiniz detayları doğrudan etkiliyor. Örneğin DASK poliçe numarası ya da adres kodunu bildiğiniz ve bu detayla arama yaptığınızda poliçeniz hakkında tüm bilgileri edinebiliyorsunuz. Bu bilgiler doğrultusunda sorgulama yapmadığınızda ise yalnızca konuta ait Zorunlu Deprem Sigortası’nın olup olmadığını görebiliyorsunuz.

DASK 20 yılda 393 milyon lira hasar ödedi

Öte yandan Zorunlu Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK kurulduğu 2000 yılından bu yana gerçekleşen depremlerde zarar gören sigortalılarına 393 milyon 96 bin 226 lira hasar ödemesi gerçekleştirdi. DASK, kurulduktan hemen sonra 15 Aralık 2000 tarihinde meydana gelen 5.8’lik Afyonkarahisar depreminde 6 hasar dosyasına karşılık 23 bin 22 lira hasar ödedi. 2020 yılının ilk 6 ayında meydana gelen 74 depremde ise 23 bin 106 adet hasar dosyası açıldı. 2020’de şimdiye kadarki hasar ödemesi de 175 milyon lira 853 bin 915 lira olarak istatistiklere yansıdı.



