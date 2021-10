Türkiye’deki MOSSAD ajanlarına MİT operasyonu! Akılalmaz detaylar…

Türkiye'de casusluk gösteren 15 kişilik MOSSAD şebekesi çökertildi. MOSSAD şebekesi MİT operasyonuyla yakalandı. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, operasyonun detaylarını anlattı...

İşte CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in aktardıkları...









MOSSAD'a ait 15 kişilik casusluk faaliyeti yürüten şebeke çökertildi. MİT, 2-3 kişilik bir ekip kurdu ilk başta. Bu bilgiyi öğrendikten sonra. MOSSAD'ın Türkiye'de yabancı uyruklu ve Türk vatandaşı olan kişiler üzerinden 3'er kişilik gruplar halinde toplam 15 kişiyi Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin, özellikle Filistinli öğrencilerin nasıl bir yol izleyerek Türkiye'ye geldiği ve burada savunma sanayindeki faaliyetlerinde nasıl çalışacaklarına dair kendi ülkeleri açısından istihbarat toplatıyorlardı para karşılığı.

Ve daha sonrasında bu görüşmeleri an be an şebeke üyelerinin yurtdışına giderek MOSSAD'ın saha sorumlularıyla görüşmesiyle birlikte bilgi alışverişi yaptıkları da yine MİT tarafından tespit edildi.

GÖLGE GİBİ TAKİP ETTİLER

MİT ekibi, bu 15 kişilik casusluk şebekesini hem insani takiple, hem de teknik takip yoluyla yaklaşık 1 yıl boyunca an be an izlediler, gölge gibi takip ettiler. Nerelerde buluştuklarını, nasıl bir saha faaliyeti yürüttüklerini anbean tespit ettiler. Bu tespitler MİT'in kendi çalışmasıyla oldu. Bu şebekenin MOSSAD'la, saha sorumlularıyla sadece yurtdışında değil aynı zamanda Türkiye'den de FETÖ yöntemiyle görüştüklerini de tespit etti MİT.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

15 kişilik ekip farklı illerde eş zamanlı operasyonla, MİT'in takibini bitirdikten sonra Emniyetle kurduğu irtibatın ardından bu operasyonla yakalandılar. Şebeke çökertildi ve teknik takip ve tanık delilleriyle toplanan bütün deliller savcılık aşamasında. Şu an sorguları devam ediyor. Sorguları bittikten sonra savcılığa sevk edilecekler. Ek gözaltı süresi olabilir, önemli bir Operasyon Türkiye açısından.

Suçun mahiyeti de yüksek olduğundan tutuklanmalarını bekliyoruz ancak tabi ki karar savcılıktan sonra suç ceza hakimliğinin vereceği karar olacak. İddianamede de farklı detaylar öğreneceğimizi düşünüyoruz.