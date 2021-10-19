Kültür & Sanat Türkiye’deki müze sayısı 494’e ulaştı

Türkiye’deki müze sayısı 494’e ulaştı

Kültür & Sanat

Türkiye’deki müze sayısı 494’e ulaştı

Türkiye genelindeki müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494’e ulaşırken, bunların 205’i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289’u ise özel müze kategorisinde yer aldı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise müze sayılarının sürekli arttığı kaydedildi.

19 Ekim 2021, Salı 14:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen güncel bilgilere göre, Türkiye genelindeki müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494’e ulaştı. Bunların 205’i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289’u ise özel müze kategorisinde yer aldı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise bu rakam 2004 yılında 270 iken, 2008 yılında 286, 2015 yılında ise 409, 2018 yılında ise 451 olarak karşımıza çıktı. Özel ve bakanlığa bağlı olmak üzere müze ve ören yerleri ziyaretçi sayılarında geçen yıl azalma görülürken, pandemi ile yüzde 73,6 gibi büyük bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

Medya takip kurumu müzelerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl müzelerle alakalı basına 33 bin 266 haber yansıdığı tespit edildi. Müzelerle ilgili haberler genelde yerel basında yer alırken, geçen yıl pandemi sürecinde sanal müze ziyaretlerinin de medyada yer aldığı kaydedildi. Geçtiğimiz yılın ilgi odağı olan sanal müzeler ise bin 116 haberle konuşuldu.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Burak Akkul
Ukrayna'nın 'Yazlığı' Odessa
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
‘La Casa de Papel’in Berlin’i Türkiye’de
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Takım elbise giyen kaldı mı?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Periferi', 'öteki'yi çingenelerin dilinden anlatacak