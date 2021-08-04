Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda gönüllü vatandaşın da yangın söndürme çalışmalarına destek verdikleri görüldü.

Rüzgarın da etkisiyle Kızkumu Mahallesi'nde, alevler dağların yüksek noktalarından sahile doğru ilerlemeye başladı.

Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz, Kızkumu Mahallesi'ne yerleştirildi.

Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla ilgili son durumu, ayrıntıları içeren bir infografikle paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları son durum, 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

21.28: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı. Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı. Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor.

21.00: CNN Türk muhabiri Mustafa Berber: Şu anda Ören bölgesindeyiz. Alevlere 500-600 metre uzaklıktayım. Gökyüzünde siyah dumanları görmeniz mümkün. Alevlerin Milas yoluna doğru gittiğini gördük. Sonrasında alevleri karşımızda görürken bir anda sol tarafıma dönünce alevlerin güvenli noktaya geldiğini gördük. Yol üzerine düşen küçük közler, kozalak parçası, yanı başımızdaki otlara sıçradı. 30 saniye içerisinde ölümle burun buruna geldik.

20.00: Milli Savunma Bakanlığı Milas'ın Fesleğen Yaylası’ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşın, Hava Kuvvetleri'nin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığı'na ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında "Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerine de yer verildi.

19.30: Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Valiliği’nin talebi üzerine Dörtyol ilçesinde başlayan yangına müdahale için 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel görevlendirilmiştir" denildi.

18.48: Mersin'de 31 Temmuz'da otları tutuşturarak yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

18.00: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yangınla mücadelemiz çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan etkili müdahaleler umudumuzu daha da artırıyor. Özellikle hava araçlarımız Yeşil Vatanımız için cansiparane çalışıyor. Tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

17.20: Kumlubük mevkisinde rüzgarın şiddetiyle etkisini artıran yangın, Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor. İtfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan yangının önünü kesmek için yoğun çaba sarf ediyor. (TRT Haber)



