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Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak

Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek. Belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kalkacak" denildi

10 Ağustos 2019, Cumartesi 14:39 Son Güncelleme:
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Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, noterlere ilişkin yeni uygulamaya yönelik bilgi verildi.

Türkiye'deki tüm noterlerin dijital olarak birbirine bağlanacağı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni uygulama sayesinde, belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntıların ortadan kalkacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği kaydedildi. 

AA


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