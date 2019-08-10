Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek. Belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kalkacak" denildi